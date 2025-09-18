Medicinfo en MINDD bundelen krachten voor betere spoedzorg

Medicinfo en Moet ik naar de dokter? (MINDD) slaan de handen ineen en integreren hun dienstverlening om patiënten nog beter en sneller te ondersteunen bij spoedvragen. Veel huisartsenspoedposten gebruiken MINDD al op hun website, waarbij patiënten vóór telefonisch contact zelf een korte vragenlijst kunnen invullen. Medicinfo ondersteunt al jaren huisartsenpraktijken en spoedposten met digitale zorg op afstand vanuit hun Medisch Service Centrum.

Gezien de sterke positie van beide partijen binnen de huisartsenzorg, vormt deze samenwerking een waardevolle aanvulling in een domein waar de zorgvraag groot is en capaciteit schaars.

Live chat na digitale triage

Patiënten die de digitale triage van MINDD hebben doorlopen, krijgen nu ook de mogelijkheid om direct via live chat in gesprek te gaan met het Medisch Service Centrum van Medicinfo waarbij alle ingevulde informatie dan al beschikbaar is. Hun BIG-geregistreerde zorgprofessionals kunnen in veel gevallen direct een zelfzorgadvies geven, een doorverwijzing organiseren of een afspraak inplannen op de spoedpost.

Met deze integratie kunnen naar verwachting nog meer zorgvragen volledig digitaal worden afgehandeld. Daarmee wordt de druk bij de spoedpost verminderd en de wachttijd voor patiënten verkort. Met de samenwerking wordt een nieuwe stap gezet in het optimaliseren van hybride zorgprocessen en het ontlasten van zorgprofessionals. De combinatie van MINDD en Medicinfo is momenteel onderdeel van een pilot bij Dokterswacht Friesland waar de eerste patiënten al via deze geïntegreerde route zijn geholpen.

Samen naar toekomstbestendige zorg

Caroline Besuijen, algemeen directeur van Medicinfo: “We zijn erg blij met de waardevolle en prettige samenwerking met het team van MINDD. Deze integratie sluit perfect aan bij de kernambitie van Medicinfo: het combineren van medische expertise met digitale technologie om zorgprocessen te optimaliseren en zorgvragen digitaal, deskundig en persoonlijk te behandelen.”

Herko Wegter, directeur van MINDD: “Digitale triage geeft patiënten regie en duidelijkheid, nog vóór ze contact opnemen met de zorg. Door onze triage en consultvoorbereiding te koppelen aan live medische ondersteuning via de chat, zetten we een concrete stap richting hybride zorg. Dankzij de samenwerking met Medicinfo maken we digitale zorg voor huisartsenposten en dagpraktijken niet alleen mogelijk, maar ook persoonlijk en effectief.”

Met deze samenwerking zetten Medicinfo en MINDD een gezamenlijke stap richting toekomstbestendige zorg, waarin digitale triage een sleutelrol speelt in het realiseren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’.