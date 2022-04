SNOMED RELEASE MET NIEUWE MEDISCHE TERMEN

SNOMED is uitgebreid met duizenden extra termen en vertalingen. De database bevat een grote verzameling medische termen en hun synoniemen. Met deze uitbreiding beschikken zorgverleners over nog meer medische begrippen en hun synoniemen. Zo biedt SNOMED hen de mogelijkheid bij te blijven met de internationale ontwikkelingen rondom medische begrippen en de registratie hiervan. Een belangrijke stap voorwaarts wat betreft Eenheid van Taal én voor eenduidige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt.

Medische termen eenduidig vastleggen

Zorgverleners gebruiken de medische begrippen uit SNOMED om allerlei zorginformatie eenduidig vast te leggen, bijvoorbeeld klachten, symptomen of een diagnose. Gegevens die met SNOMED zijn vastgelegd, zijn zeer geschikt voor uitwisseling en hergebruik. Dit is een belangrijke voorwaarde voor Eenheid van Taal.



In Nederland is het beheer van SNOMED in handen van Nictiz. Daartoe is het SNOMED National Release Center (NRC) opgericht. Hier zijn het licentiebeheer, ondersteuning aan ICT-leveranciers en uitbrengen van nieuwe releases van SNOMED ondergebracht. Met de Nationale Terminologieserver biedt Nictiz een gebruiksvriendelijke methode om toegang te krijgen tot deze nieuwste SNOMED-editie. Het gebruik ervan is gratis en meer informatie is te vinden op Nictiz.nl en Github.com.

Handleiding standaardisering gegevens

Op meerdere fronten wordt gewerkt om in de zorgsector eenheid van taal te realiseren. Naast de gigantische begrippenlijst met medisch termen van SNOMED is het ook belangrijk om allemaal op dezelfde en juiste wijze te registreren. Met de handleiding ‘Standaardisering gegevens’ zijn er handvatten beschikbaar voor zorgprofessionals om zibs op eenduidige wijze te gebruiken. Het op een juiste wijze registreren van zorgprocessen aan de bron draagt uiteindelijk bij aan de eenheid van taal.