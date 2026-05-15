EPD Philadelphia, Zuyderland in Ziekenhuischeck, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de keuze van een nieuw EPD bij Philadelphia Zorg, de ontsluiting van de topklinische expertises van het Zuyderland in Ziekenhuischeck en de start van thuismonitoring voor patiënten met een knie- of heupprothese bij het OLVG. Verder ook aandacht voor de aanstelling van twee nieuwe directieleden bij Philadelphia Zorg en de benoeming van een nieuwe CFO bij Zuyderland.

Nieuw EPD Philadelphia

Philadelphia Zorg heeft het contract ondertekend voor een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD) en kiest daarbij voor Ons van Nedap. Aan deze beslissing ging een zorgvuldig traject vooraf, waarbij medewerkers uit de hele organisatie betrokken waren, van zorgprofessionals tot ondersteunende diensten.

Volgens bestuurslid Ton Poos moet het nieuwe ECD het werk eenvoudiger, overzichtelijker en plezieriger maken. Het systeem vermindert dubbele registraties, maakt informatie beter vindbaar en bevordert de samenwerking tussen zorgverleners, behandelaren en het netwerk rondom de cliënt. Ook cliënten krijgen meer mogelijkheden om actief mee te kijken en mee te denken.

De implementatie wordt begeleid door Accordis en Quattri, die ondersteunen bij inrichting, training en processen. De organisatie werkt de komende periode stapsgewijs toe naar de invoering, met als doel de overstap vóór de zomer van 2027 te realiseren.

Zuyderland in Ziekenhuischeck

Zuyderland Medisch Centrum maakt zijn topklinische expertise beter zichtbaar via Ziekenhuischeck, de landelijke vergelijkingssite van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Sinds 16 april zijn de Topklinische Expertise Centra (TEC’s) van Zuyderland hier opgenomen, zodat patiënten beter inzicht krijgen in complexe en hooggespecialiseerde zorg.

Zuyderland beschikt over 19 door de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen erkende expertisecentra en behoort daarmee tot de landelijke koplopers. Deze centra richten zich op complexe en vaak zeldzame aandoeningen en combineren patiëntenzorg met onderzoek en opleiding.

Voorbeelden die nu zichtbaar zijn op Ziekenhuischeck zijn centra voor interstitiële longaandoeningen (ILD), systeemziekten en multiple sclerose (MS). Met deze stap onderstreept Zuyderland zijn positie in hoogwaardige, innovatieve en specialistische zorg.

Monitoring knie- en heupprothese

Het OLVG introduceert thuismonitoring voor patiënten die een knie- of heupprothese krijgen. Deze aanpak, onderdeel van het ‘Zorg bij Jou’-zorgpad, maakt het mogelijk om een groot deel van de voorbereiding en nazorg digitaal via een app te laten verlopen, waardoor minder ziekenhuisbezoeken nodig zijn.

Jaarlijks ondergaan circa 600 patiënten deze operaties, waarvan naar verwachting 70% in aanmerking komt voor thuismonitoring. Via de app ontvangen zij vooraf informatie en leefstijladvies. Na de operatie vullen patiënten gedurende tien dagen dagelijks vragen in over hun herstel, zodat zorgverleners op afstand kunnen monitoren en indien nodig snel ingrijpen. De nieuwe werkwijze vergroot de regie van patiënten, verhoogt de efficiëntie en waarborgt tegelijkertijd de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Philadelphia directie versterkt

Philadelphia Zorg heeft twee nieuwe directeuren benoemd om de regionale organisatie te versterken. Job van de Heuvel start per 1 juni als directeur Zorg & Wonen in regio Noord-West, terwijl Jerina Hilhorst-Kamphuis per 1 juli aantreedt als directeur van regio Noord.

Volgens bestuurslid Ton Poos brengen beide bestuurders waardevolle ervaring en betrokkenheid mee. Van de Heuvel heeft een achtergrond als verpleegkundige en bekleedde recent functies bij GGz Rivierduinen en Emile wijkverpleging. Hij kijkt ernaar uit om samen met teams de koers van Philadelphia verder vorm te geven.

Hilhorst-Kamphuis is al sinds 2010 werkzaam binnen Philadelphia en heeft ruime ervaring in zorg voor jeugd en gezin. In haar nieuwe rol wil zij bouwen aan een sterke, toekomstbestendige regio waarin het leven van cliënten centraal staat.

Nieuwe CFO Zuyderland

Zuyderland heeft Joep van Herten benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer (CFO), met ingang van 1 oktober 2026. Met zijn ruime ervaring binnen de organisatie en sterke regionale betrokkenheid brengt hij zowel financiële expertise als verbindend leiderschap mee.

Van Herten wordt verantwoordelijk voor financiën, het facilitair bedrijf inclusief vastgoed en de diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICMT). Daarnaast richt hij zich op de financiering van bouwprojecten, integraal risicomanagement en de verdere ontwikkeling van de financiële strategie.

Sinds 2013 is hij werkzaam bij Zuyderland en momenteel clusterdirecteur binnen het Zuyderland Medisch Centrum, waar hij onder meer de acute zorg en digitale transformatie aanstuurt. Als registeraccountant beschikt hij over een sterke achtergrond in financiële bedrijfsvoering en governance.

