Meer rust en regie op de SEH met de Wachtverzachter

De Spoedeisende Hulp (SEH) is voor veel patiënten een spannende omgeving. Onzekerheid over wachttijden, vervolgstappen en wat er achter de schermen gebeurt, kan stress versterken. Met de introductie van de Wachtverzachter wordt hier een nieuwe digitale stap in gezet. Via een eenvoudige QR-code krijgen patiënten tijdens hun SEH-bezoek realtime inzicht in het zorgproces. Duidelijke informatie, op het juiste moment, als vast onderdeel van goede zorg.

Volgens afdelingshoofd Marian Schoonhoven sluit de Wachtverzachter precies aan bij de behoefte van patiënten. “Een verblijf op de Spoedeisende Hulp is spannend. De Wachtverzachter geeft patiënten inzicht in wat er gebeurt tijdens hun bezoek. En die informatie beweegt mee met elke stap. Zo weten patiënten steeds waar ze aan toe zijn. Dat geeft overzicht en rust, precies op het moment dat dat nodig is.”

Van wachttijd tot zorgpad

In de wachtkamer scannen patiënten een QR-code die zichtbaar is op de schermen. Zonder iets te downloaden krijgen zij toegang tot een overzichtelijke pagina met actuele wachttijden, informatie over de drukte en uitleg over het verloop van een SEH-bezoek. Ook praktische zaken komen aan bod, zoals eten en drinken, gedragsregels en de rollen van verschillende zorgverleners. De informatie is beschikbaar in het Nederlands en Engels en eenvoudig te wisselen van taal.

Zodra een patiënt in de behandelkamer ligt, gaat de informatie een stap verder. Op het scherm in de kamer verschijnt een persoonlijke QR-code. Na het scannen ziet de patiënt zijn of haar eigen zorgpad: waar men zich bevindt in het proces, welke stappen vaak volgen en wat dit betekent voor de duur van het verblijf. Onderzoeken zoals bloedafname of scans worden toegelicht en als het zorgproces verandert, beweegt de informatie automatisch mee. Zorgverleners hoeven hier geen extra handelingen voor te verrichten.

Transparant én veilig

Ook momenten waarop patiënten wachten op vervolgstappen worden toegelicht. Wanneer een uitslag bijvoorbeeld al binnen is maar de arts deze nog beoordeelt, legt de Wachtverzachter uit wat er op dat moment gebeurt. Privacy en veiligheid staan daarbij voorop. “Je ziet geen naam, geen geboortedatum en geen adres. Ook uitslagen staan er niet in,” benadrukt Schoonhoven. “Het gaat om praktische informatie, zodat je goed geïnformeerd bent zonder dat gevoelige gegevens zichtbaar zijn.”

De Wachtverzachter past binnen de ambitie om zorg continu te verbeteren. Niet door technologie om de technologie, maar door digitale middelen in te zetten waar ze direct waarde toevoegen voor de patiënt. “Waar we vroeger een folder hadden, is de Wachtverzachter nu een dynamische uitleg die meebeweegt met de situatie van de patiënt,” aldus Schoonhoven. Na afloop van het bezoek kunnen patiënten hun ervaringen delen, zodat de toepassing verder kan worden verbeterd.

Met de Wachtverzachter laat de Spoedeisende Hulp zien dat transparantie, begrijpelijke informatie en digitale ondersteuning bijdragen aan meer rust, vertrouwen en regie. Want duidelijke informatie is ook zorg.

Betere doorstroming op de SEH

Ruim anderhalf jaar geleden startte het St. Antonius Ziekenhuis met een innovatief AI-project op de SEH dat artsen ondersteunt bij de beslissing om patiënten op te nemen of naar huis te laten gaan. Het doel is om de werkdruk te verlagen en tegelijkertijd de patiëntveiligheid en -tevredenheid te verbeteren.

Het AI-algoritme, ontwikkeld door data scientists in nauwe samenwerking met de SEH, analyseert continu patiëntgegevens zoals leeftijd, bloedwaarden, hartslag en hoofdklacht. Elke vijf minuten berekent het systeem opnieuw de kans op opname, waarbij nieuwe meetwaarden direct worden meegenomen. Wanneer een arts een besluit moet nemen, presenteert het systeem alle relevante informatie en een advies. Bij een verwachte opname worden voorbereidingen vaak al gestart, wat zorgt voor een kortere verblijfsduur op de SEH, snellere doorstroom en meer tijd voor directe patiëntenzorg.