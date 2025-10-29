MeerMed en huisartsenkoepels: betere inzage medische gegevens

De huisartsenkoepels NHG, LHV en InEen hebben vorige week samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een intentieverklaring ondertekend om inwoners betere toegang te geven tot hun huisartsgegevens via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Het initiatief MeerMed (meer medische gegevens) moet zorgen voor een gestroomlijnde uitwisseling van medische informatie, waardoor inwoners beter inzicht krijgen in hun gezondheid en huisartsen beter geïnformeerde patiënten zien tijdens het spreekuur.

Burgers kunnen via een PGO al adviezen van de huisarts en uitslagen van het ziekenhuis inzien. MeerMed onderzoekt samen met de huisartsenkoepels welke knelpunten er zijn in de huidige gegevensuitwisseling en welke aanvullende gegevens via PGO’s ontsloten kunnen worden. Daarnaast ontwikkelt het programma praktische hulpmiddelen die huisartsen ondersteunen bij het aansluiten op PGO’s. Zo wordt het makkelijker om patiënten veilig toegang te geven tot hun eigen gezondheidsgegevens.

MeerMed en PGO

Een PGO is een app of website waarin inwoners gratis en veilig een kopie van hun medische gegevens bij verschillende zorgverleners op één plek kunnen bekijken. MeerMed ondersteunt sinds 2024 de zorgaanbieders in diverse sectoren, van huisartsenzorg en medisch-specialistische zorg tot langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg en geboortezorg, bij het praktisch invoeren van databeschikbaarheid voor inwoners.

In samenwerking met koepels, zorgaanbieders, MedMij, ICT-leveranciers en beleidsmakers maakt het MeerMed gezondheidsgegevens beter toegankelijk via PGO’s. MeerMed bouwt daarmee voort op eerdere Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP-trajecten). Naast de huisartsenzorg betrekt MeerMed ook andere zorgsectoren om de databeschikbaarheid voor inwoners verder te vergroten.

MeerMed zorgt sinds vorig jaar ervoor dat de aandacht voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) weer een impuls krijgt. Het programma van VWS gaat verder waar het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP-programma’s) is gebleven. Er worden data van andere domeinen toegevoegd, zoals vaccinatiegegevens en paramedische zorg.

Inzien pathologiegegevens

Dankzij een samenwerking tussen Stichting Palga, het ministerie van VWS en Stichting MedMij kunnen inwoners vanaf eind 2025 een deel van hun pathologiegegevens inzien via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dit initiatief sluit aan bij de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat onder andere inzet op betere digitale gegevensuitwisseling en meer regie voor patiënten over hun eigen gezondheidsinformatie.

Bij pathologie wordt cel- en weefselmateriaal onderzocht om een diagnose te kunnen stellen. Hoewel de huidige informatie vaak in medisch jargon wordt weergegeven, ontwikkelt Palga een nieuwe module waarmee de gegevens op korte termijn op een meer patiëntvriendelijke manier beschikbaar komen. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij het programma MeerMed, dat zich richt op het verbeteren van de beschikbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van gezondheidsgegevens voor zowel inwoners als zorgverleners.