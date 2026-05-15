MijnZuyderland-app voor medische gegevens gelanceerd

Zuyderland lanceerde deze week de MijnZuyderland-app. Patiënten hadden al jaren toegang tot het online patiëntportaal MijnZuyderland via de webversie. Met de introductie van de app wordt het volgens het ziekenhuis eenvoudiger om medische gegevens in te zien. Gebruikers krijgen direct en veilig toegang tot hun medisch dossier. De app biedt dezelfde functies als het bestaande portaal, waaronder afspraken, uitslagen, brieven, folders en vragenlijsten.

‘Met de introductie van de MijnZuyderland app zetten we een mooie stap richting nóg betere digitale ondersteuning voor onze patiënten’, zegt Esther Talboom, Raad van Bestuur bij Zuyderland.

Strategisch speerpunt

Digitalisering en innovatie zijn voor Zuyderland een strategisch speerpunt. Met de lancering van de MijnZuyderland-app zet het ziekenhuis een volgende stap in de digitale ondersteuning van patiënten en wordt zorginformatie eenvoudiger toegankelijk gemaakt. Patiënten konden al via het bestaande online portaal hun medische gegevens inzien, maar de app moet dat gebruik volgens het ziekenhuis laagdrempeliger maken.

Via de applicatie krijgen gebruikers direct en veilig toegang tot hun medisch dossier, met functies zoals het bekijken van afspraken, uitslagen, brieven, folders en vragenlijsten. De app voldoet aan de geldende veiligheids- en privacy-eisen en ondersteunt patiënten bij het meedenken en meebeslissen over hun behandeling. Inloggen gebeurt met DigiD, waarna een persoonlijke pincode kan worden ingesteld. Gegevens worden niet opgeslagen op het toestel. Het gebruik van de app is vrijwillig; patiënten kunnen hun zorginformatie desgewenst ook geprint blijven ontvangen. Kijk hier voor meer informatie over de MijnZuyderland app.

Nieuwe generatie scanners

Ook zorginhoudelijk is Zuyderland bezig met innovatie. In april schreven we bijvoorbeeld over het feit dat het ziekenhuis de komende jaren investeert in een nieuwe generatie CT- en MRI-scanners om diagnostiek in Zuid-Limburg te versnellen en te verbeteren. Dit is behulpzaam bij met name complexe aandoeningen zoals kanker en hart- en vaatziekten.

De nieuwe CT-technologie maakt het mogelijk om met één onderzoek zeer gedetailleerde beelden te maken, wat de diagnostische zekerheid vergroot en het aantal vervolgonderzoeken kan verminderen, vooral in acute situaties en bij patiënten die moeilijk stil kunnen liggen. Ook de MRI-capaciteit wordt vernieuwd want de scanners werken sneller, maken minder geluid en verkorten de onderzoekstijd. Dat verbetert het comfort voor onder meer ouderen, kinderen en angstige patiënten aanzienlijk.