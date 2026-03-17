Samenwerking Zuyderland en MUMC+ rond zorg en preventie

Zuyderland en het Maastricht UMC+ (MUMC+) versterken hun samenwerking binnen de alliantie Zuyderland – MUMC+. In deze samenwerking staan zorginhoud, digitalisering, onderzoek en preventie centraal. Door hun krachten te bundelen willen beide organisaties bijdragen aan een sterke zorgregio in Zuid-Limburg, met meer aandacht voor kwaliteit van zorg, innovatie en gezondheid van inwoners.

De samenwerking past binnen de ambitie van beide organisaties om gezondheid nadrukkelijker centraal te stellen in plaats van uitsluitend te focussen op behandeling. Daarbij speelt ook de toenemende zorgvraag en het groeiende personeelstekort een rol.

Stef Kremers, bestuurder en vice-decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, benadrukt het belang van samenwerking: “Als MUMC+ zien we onze gezondheidstaak breed. We willen kennis genereren over gezondheid en hoe je die effectief kunt bevorderen met bijvoorbeeld leefstijlinterventies. Feitelijk zetten we ons in om mensen uit het ziekenhuis te houden. En als ze er zijn, proberen we ze te ondersteunen om in de thuissituatie gezondere keuzes te maken zodat ze daarna minder snel weer terug hoeven te komen. Dat kunnen we niet alleen. Samenwerking met Zuyderland en andere partners in de regio is daarbij onmisbaar.”

Meer aandacht voor leefstijl en preventie

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is het versterken van leefstijlondersteuning voor patiënten en inwoners. Zo gaan de leefstijl- en vitaliteitsloketten van Zuyderland en MUMC+ nauwer samenwerken. Samen met regionale partners wordt toegewerkt naar vitaliteitsloketten in de wijk, waar inwoners terechtkunnen voor advies over gezondheid en leefstijl.

Daarmee verschuift de aandacht steeds meer naar het voorkomen van ziekte. Volgens beide organisaties is investeren in preventie noodzakelijk om de zorg op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden.

Zuid-Limburg kent al langere tijd gezondheidsachterstanden, waardoor een gezamenlijke regionale aanpak volgens de ziekenhuizen nodig is. In de nieuwe samenwerking moeten leefstijl en preventie een vanzelfsprekend onderdeel worden van de patiëntbegeleiding. Patiënten die ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld beweging, voeding of slaap, krijgen sneller toegang tot advies en begeleiding.

Scholing van zorgprofessionals

Ook zorgprofessionals worden actief betrokken bij deze ontwikkeling. Zuyderland en MUMC+ gaan gezamenlijk zorgverleners scholen in het voeren van leefstijlgesprekken. Via e-learning en trainingen leren zij hoe zij leefstijlonderwerpen structureel kunnen bespreken met patiënten en hen zo nodig doorverwijzen naar passende ondersteuning.

Tamara Aipassa, preventiecardioloog bij Zuyderland, ziet hierin een belangrijke stap: “Elke dag zie ik patiënten die baat zouden hebben gehad bij eerder en beter leefstijladvies. Door samen te werken met het MUMC+ kunnen we leefstijl niet langer zien als ‘bijvangst’, maar als een vast onderdeel van de zorg. Dit is een kans om de mensen in Zuid-Limburg écht gezonder te maken, vroeger, persoonlijker en met meer regie voor de patiënt.”

Gezondheid als regionale opgave

De samenwerking maakt deel uit van een bredere regionale beweging waarin zorgorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners gezamenlijk werken aan gezondheidsbevordering. Daarbij wordt steeds vaker gekeken naar factoren buiten het ziekenhuis, zoals leefomgeving, werk, sociale omstandigheden en financiële situatie.

Zuyderland en MUMC+ verbinden hun zorginitiatieven daarom nadrukkelijker met activiteiten in de wijk en werken samen met regionale partners, waaronder GGD Zuid-Limburg, om meer samenhang te creëren in preventie en gezondheidsbevordering.