NHG: verwijs naar Thuisarts.nl voor vragen coronavirus

Het NHG stelt veel signalen van huisartsen te krijgen dat het aantal verontruste telefoontjes over het coronavirus toeneemt. Zeker nu patiënten aangeraden wordt om bij twijfel contact op te nemen met de huisarts. Jako Burgers, strategisch medisch adviseur NHG, stelt te begrijpen dat mensen met vragen contact opnemen met hun huisartsenpraktijk. “Maar het zorgt ook voor een toenemende druk bij de huisartsenpraktijken en -posten. We raden daarom patiënten aan om eerst de informatie op Thuisarts.nl te raadplegen. Deze informatie is altijd actueel en gebaseerd op de adviezen van het RIVM.”

Volgens het herziene beleid van het RIVM worden personen die terugkomen uit een risicogebied en die klachten ontwikkelen binnen 14 dagen, verzocht om bij de eerste klachten (zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten) thuis te blijven en niet naar het werk te gaan. Er is ook een speciale informatielijn van het RIVM (0800 – 1351) voor algemene vragen. Pas als de klachten erger worden, wordt hen aangeraden om telefonisch contact te zoeken met de huisarts.

Eerst informatie op Thuisarts.nl lezen

Burgers denkt dat veel mensen mogelijk al gerustgesteld kunnen worden door eerst de informatie op Thuisarts.nl te lezen. “De situatie verandert van dag tot dag en hoewel we begrijpen dat de huisarts een vertrouwensrol heeft, is het onmogelijk om alle vragen te beantwoorden.”

De samenwerkende beroepsverenigingen – NHG, de LHV en InEen – benadrukken alle drie dat het allerbelangrijkste op dit moment goede samenwerking is met alle betrokken instanties. Burgers: “Dan denk ik aan het RIVM, de GGD’s, het Ministerie van VWS en de betrokken huisartsen- en artsenverenigingen. Dit virus is nieuw voor ons allemaal en zorgt bij iedereen voor een flinke verhoging van de werkdruk, maar met elkaar staan we opgesteld voor een solide zorg in de eerste lijn. Dat verdienen onze patiënten, maar dit bereiken we enkel als we elkaar continu op de hoogte houden van de knelpunten en mogelijkheden.”

Censuur coronavirus Chinese apps

Niet in elk land is de informatievoorziening over het coronavirus overigens even open. De van oorsprong Chinese messaging-app WeChat zou volgens de website Buzzfeed al vanaf december 2019 berichten over het coronavirus / COVID-19 gecensureerd hebben. Hetzelfde geldt voor een live streaming app genaamd YY. Mogelijk zou hierdoor de uitbraak in China verergerd zijn.