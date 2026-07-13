Zelfmeetkiosk versnelt triage op Duitse spoedeisende hulp

Het Universitair Medisch Centrum Schleswig-Holstein (UKSH) test als eerste ziekenhuis in Duitsland een digitale zelfmeetcabine op de spoedeisende hulp. Patiënten kunnen hierin zelfstandig hun belangrijkste vitale functies meten voordat zij worden beoordeeld door een gespecialiseerd triageverpleegkundige. Dankzij de automatische overdracht van de meetgegevens naar het ziekenhuisinformatiesysteem verwacht het ziekenhuis de triage te versnellen, administratieve handelingen te verminderen en zorgprofessionals meer tijd te geven voor directe patiëntenzorg.

De pilot vindt plaats op de campus in Kiel. Bij positieve resultaten wordt de zogenoemde eHealth Station ook ingevoerd op de campus in Lübeck.

Zelf meten vóór de triage

Na aanmelding bepaalt het triageteam welke patiënten gebruik kunnen maken van de digitale meetcabine. Via een scherm met stapsgewijze instructies meten patiënten zelfstandig onder meer hun bloeddruk, hartslag, zuurstofsaturatie, ademhalingsfrequentie, lichaamstemperatuur en gewicht. De verzamelde gegevens worden vervolgens automatisch doorgestuurd naar het ziekenhuisinformatiesysteem. Hierdoor beschikken verpleegkundigen tijdens de eerste beoordeling direct over de belangrijkste vitale parameters, zonder deze eerst handmatig te hoeven meten en registreren.

De technologie ondersteunt daarmee het triageproces, maar vervangt de medische beoordeling niet. De uiteindelijke inschatting van de urgentie en het verdere behandeltraject blijft de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige en arts. "Op de spoedeisende hulp is een snel, gestructureerd en betrouwbaar overzicht van de toestand van onze patiënten essentieel", zegt dr. Domagoj Schunk, hoofd van de Interdisciplinaire Spoedeisende Hulp op de UKSH-campus in Kiel. "Alle informatie die al bij aanvang beschikbaar is, helpt ons de situatie beter in te schatten. Met dit project onderzoeken we of de meetcabine onze medewerkers daadwerkelijk kan ontlasten, zodat meer tijd overblijft voor de patiënt."

Minder handmatig werk, snellere zorg

Volgens UKSH levert de digitale integratie van de meetcabine belangrijke efficiëntiewinst op. Doordat de vitale waarden automatisch worden vastgelegd in het patiëntendossier, vervallen tijdrovende handmatige metingen en administratieve registraties. Dit moet bijdragen aan een soepelere doorstroming op de spoedeisende hulp, waar zorgverleners dagelijks te maken hebben met een hoge instroom van patiënten en beperkte personele capaciteit.

Het systeem van fabrikant MedicubeX wordt in Duitsland al op beperkte schaal buiten de spoedzorg toegepast, maar de integratie in het triageproces van een spoedeisende hulp is volgens de fabrikant een landelijke primeur.

Pilot voor toekomstige spoedzorg

De pilot wordt gezamenlijk ontwikkeld voor de UKSH-locaties in Kiel en Lübeck. De ervaringen in Kiel moeten duidelijk maken hoe eenvoudig patiënten de meetcabine kunnen gebruiken, hoe goed de technologie in de dagelijkse werkprocessen past en in welke mate zij de zorgteams daadwerkelijk ontlast. "De spoedeisende hulp in Kiel en Lübeck staat voor dezelfde uitdagingen: veel patiënten, schaarse personeelscapaciteit en de noodzaak om al bij de eerste beoordeling snel en betrouwbaar beslissingen te nemen", zegt dr. Sebastian Wolfrum, hoofd van de Interdisciplinaire Spoedeisende Hulp op de campus in Lübeck.

Volgens UKSH past de pilot binnen een bredere strategie om universitaire zorg toekomstbestendig te maken. "Digitale oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de universitaire gezondheidszorg", zegt prof. dr. Jens Scholz, bestuursvoorzitter van UKSH. "Voorwaarde is wel dat technologie daar wordt ingezet waar zij zowel patiënten als zorgprofessionals daadwerkelijk ondersteunt."

Zelfmeetkiosk in Nederland

In Nederland wordt de zelfmeetkiosk al langere tijd ingezet. Het St. Antonius Ziekenhuis deed dat in 2024 al op de SEH in Nieuwegein. De kiosk registreert onder meer bloeddruk, hartfrequentie, zuurstofsaturatie en gewicht, waarna de gegevens automatisch worden doorgestuurd naar het elektronisch patiëntendossier (EPD). Hierdoor beschikken zorgverleners al vóór de eerste beoordeling over actuele meetwaarden, wat de triage kan versnellen en helpt om de urgentie van de zorgvraag beter in te schatten.

De technologie moet bijdragen aan een lagere werkdruk voor zorgprofessionals en kortere wachttijden voor patiënten, in een periode waarin personeelstekorten toenemen. De kiosk is eenvoudig te gebruiken: patiënten scannen hun polsbandje, volgen de instructies en starten de meting. Wanneer zelfstandig meten niet mogelijk is, nemen zorgverleners de metingen over. De proef duurt zes maanden; bij positieve resultaten overweegt het ziekenhuis de inzet van de zelfmeetkiosk uit te breiden naar andere afdelingen.

Rijnstate introduceerde de zelfmeetkiosk eind vorig jaar op een drietal poliklinieken. Patiënten kunnen daar zelfstandig vitale waarden, zoals bloeddruk, hartslag en gewicht meten. De meetgegevens worden automatisch gekoppeld aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), zodat zorgverleners voorafgaand aan het consult direct over actuele informatie beschikken. Hiermee wil het ziekenhuis de werkdruk verlagen, consulten efficiënter laten verlopen en administratieve handelingen verminderen. Vrijwilligers ondersteunen patiënten bij het gebruik van de kiosk.

Volgens Rijnstate levert de technologie tijdwinst op voor artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten, waardoor meer aandacht kan uitgaan naar de patiënt. Tegelijk stimuleert de zelfmeetkiosk patiënten om actiever betrokken te zijn bij hun eigen gezondheid. De komende maanden onderzoekt het ziekenhuis de ervaringen van patiënten en zorgprofessionals. Bij positieve resultaten wordt uitbreiding naar andere poliklinieken, de spoedeisende hulp en (dag)opnames overwogen.