Diamant Qualicor-accreditatie voor Máxima MC

Máxima MC (MMC) heeft binnen het internationale accreditatieprogramma Qmentum Global van Qualicor Europe het hoogste niveau behaald. Het ziekenhuis ontving de Diamant-accreditatie en behoort daarmee volgens MMC tot een selecte groep Nederlandse ziekenhuizen met deze onderscheiding. De accreditatie geldt voor de periode 2026-2031.

Tijdens een bijeenkomst op 1 september overhandigde Ellen Joan van Vliet, bestuurder van Qualicor Europe, het accreditatiebewijs aan Paula Nelissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van MMC.

Continu verbeteren

Qmentum Global kent drie accreditatieniveaus. Bij Goud ligt de nadruk op een goede basis voor kwaliteit en veiligheid. Platina voegt daar onder meer samenwerking met patiënten en naasten aan toe. Het hoogste niveau, Diamant, is bedoeld voor organisaties die volgens Qualicor niet alleen aan hoge kwaliteitsnormen voldoen, maar ook aantoonbaar continu verbeteren, van elkaar leren en kwaliteit duurzaam in de organisatie hebben verankerd.

Tijdens de audit zagen de beoordelaars volgens Qualicor een organisatie waarin medewerkers open over verbeterpunten spreken en voortdurend zoeken naar mogelijkheden om de zorg verder te ontwikkelen. Die open verbetercultuur woog mee in de beoordeling. “Diamant draait niet alleen om waar een organisatie vandaag staat, maar vooral om het vertrouwen dat zij morgen nog beter wil zijn”, aldus Van Vliet. Volgens haar troffen de auditoren bij MMC betrokken professionals aan die willen leren, vernieuwen en samenwerken.

Kwaliteit in de praktijk

In het auditrapport worden verschillende voorbeelden genoemd die illustreren hoe MMC kwaliteit en veiligheid in de praktijk organiseert. Zo wijzen de auditoren op de actieve betrokkenheid van patiënten bij zorg en beleid en het gebruik van kwaliteitsdashboards.

Ook het multidisciplinaire diabetische voetenspreekuur, de regionale samenwerking binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband en de organisatie van de bedrijfshulpverlening worden genoemd. Daarnaast is er waardering voor de aandacht voor zingeving en zorgethiek. Volgens de beoordeling laten deze voorbeelden zien dat aandacht voor kwaliteit niet beperkt blijft tot afzonderlijke afdelingen.

MMC beschikt daarnaast over negentien topklinische expertisecentra (TEC’s). Daar wordt gespecialiseerde medische zorg gecombineerd met onderzoek en wetenschap. Volgens bestuursvoorzitter Nelissen gaat het continu verbeteren binnen het ziekenhuis hand in hand met deze topklinische activiteiten.

Erkenning voor medewerkers

Nelissen noemt de Diamant-accreditatie een erkenning voor iedereen die dagelijks aan de zorg binnen MMC bijdraagt, waaronder artsen, verpleegkundigen, ondersteunende medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. “Diamant laat zien dat kwaliteit niet in systemen zit, maar in mensen. In onze betrokkenheid, onze professionaliteit en onze gezamenlijke ambitie om iedere dag betere zorg te leveren voor onze patiënten”, aldus Nelissen.

Met de nieuwe accreditatie krijgt MMC voor vijf jaar erkenning op het hoogste niveau binnen Qmentum Global. Daarbij beoordeelt Qualicor niet alleen of aan kwaliteits- en veiligheidsnormen wordt voldaan, maar ook in hoeverre een organisatie in staat is om structureel te leren en de zorg verder te verbeteren.

Investeren in zorg van de toekomst

Aan het begin van de zomer maakte het Máxima MC bekend dat het de komende jaren, samen met partners in de regen, 340 miljoen euro gaat investeren in de vernieuwing van de ziekenhuiszorg in de Brainportregio. Daarvan is 200 miljoen euro afkomstig uit een financieringsovereenkomst met Rabobank, ING en BNG en 140 miljoen uit eigen middelen. MMC wil zich ontwikkelen tot een Brainport Smart Hospital, waarin technologie, duurzaamheid en nieuwe zorgvormen een belangrijke rol spelen.

Het ziekenhuis zet onder meer in op digitale zorg, thuismonitoring, kunstmatige intelligentie en programma’s zoals hartfalen@home en Máxima Nova. Ook worden de locaties in Veldhoven en Eindhoven herontwikkeld. In Veldhoven worden technologie, data en zorg verder geïntegreerd, terwijl voor Eindhoven wordt gekeken naar een combinatie van zorg, wonen en maatschappelijke functies. MMC werkt daarbij samen met onder andere de TU Eindhoven, Fontys, Summa en bedrijven uit de hightechsector aan de ontwikkeling en toepassing van zorginnovaties.