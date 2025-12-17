Onderzoektechniek passende zorg verbeteren met ZonMw-subsidie

Onderzoekers krijgen nieuwe kansen om passende zorg te verbeteren dankzij de nieuwe subsidieronde ‘Methodologieontwikkeling ten behoeve van Passende Zorg’ van ZonMw. Het doel is om innovatieve methodologische kaders en concepten te ontwikkelen die toekomstig onderzoek en beleidsbeslissingen rond passende zorg kunnen sturen. Experts hopen zo kennis te verzamelen die zowel wetenschappelijk als praktisch bruikbaar is. De subsidie richt zich op projecten die nieuwe modellen, raamwerken of theoretische benaderingen opleveren.

De resultaten kunnen later worden gebruikt als basis voor verder onderzoek of voor het beleid rondom de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zo kan het onderzoek bijdragen aan een zorgsysteem dat beter aansluit bij de behoeften van patiënten en zorgverleners.

Technieken onderzoek

Bij onderzoek naar zorg gaat het om de manier waarop het onderzoek wordt opgezet en de technieken die worden gebruikt om te onderzoeken hoe zorg beter kan aansluiten bij de behoeften van patiënten. Bijvoorbeeld: onderzoek naar het verplaatsen van zorg tussen verschillende zorglijnen of sectoren, of naar het juiste gebruik van zorg. Bij het beoordelen van zorg gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van kaders die kunnen helpen bij toekomstige beleidsbeslissingen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er beperkte middelen, personeel of grondstoffen zijn.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door in Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen. Samenwerking is een vereiste. Dit betekent dat alle relevante partijen vertegenwoordigd zijn in de projectgroep. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor een bedrag van maximaal € 300.000, - per project met een looptijd van maximaal 24 maanden. Het totale beschikbare budget in deze subsidieronde bedraagt 3,9 miljoen euro.

Aanvragen voor de subsidieronde

Methodologie-ontwikkeling ten behoeve van Passende Zorg kunnen worden ingediend tot 31 maart 2026, 14.00 uur. Een vooraanmelding is verplicht en moet uiterlijk 29 januari worden ingediend. In dit formulier, dat in het Engels moet worden ingevuld, geven aanvragers de titel, een korte samenvatting van het project, de samenstelling van de projectgroep en een indicatie van het gevraagde budget. Wijzigingen of het afzien van een aanvraag moeten worden doorgegeven via programmapassendezorg@zonmw.nl, onder vermelding van de betreffende subsidieronde.

Passende Zorg

Het kaderprogramma Passende Zorg van ZonMw moet een impuls geven aan de omslag naar zorg die echt bij de patiënt past. Het programma versterkt kennisontwikkeling en onderzoeksinfrastructuur, zodat beter onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt over welke zorg binnen de Zorgverzekeringswet wordt vergoed. De insteek is waardegedreven zorg: zorg die effectief is, aansluit bij wat voor de patiënt of cliënt belangrijk is en zorg die mensen en middelen optimaal benut.