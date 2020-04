Online EMDR behandeling GGZ-patiënten beschikbaar

Omdat GGZ behandelingen moeten dus doorgaan, stappen steeds meer GGZ-instellingen over naar beeldbellen. Hoewel eerder onderzoek aantoonde dat dergelijke online hulpverlening niet voor alle GGZ-patiënten geschikt is, hebben veel instellingen beeldbellen als alternatief en met behulp van samenwerking, al wel geïnstalleerd.

Online behandeling GGZ-patiënten

Een van die gebieden waar beeldbellen slechts beperkte mogelijkheden biedt is de zogenoemde Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie voor post-traumatische-stressstoornissen (PTSS). Er waren wel al tijdelijk oplossingen in de vorm van YouTube filmpjes, schermdeelprogramma’s of zelfstandige opdrachten, maar die voldeden niet (volledig) aan de eisen en behoeften van therapeuten en patiënten. EMDR-remote van Psylaris biedt daar nu een oplossing voor.

Met EMDR-remote kan een behandelaar afleidingstaken op het scherm van de cliënt besturen en meetschalen laten invullen. Hij kan zelfs het sessielog dat tijdens de therapie ontstaat aanvullen met notities. Om de sessie te starten en de behandelaar controle te geven moet de patiënt een link van de behandelaar aan te klikken. Die wordt vervolgens naar een URL gebracht wordt waar de afleidingstaken in een beveiligde omgeving worden weergegeven.

Eenvoudig en veilig

De therapeut kan via zijn standaard beeldbelprogramma de cliënt zien en met de Psylaris applicatie in zijn browser de instellingen voor de afleidingstaken live aanpassen. Hierdoor kan het gebruik van andere ‘semi-oplossingen’ en hulpmiddelen, zoals beeldschermdelen en losse filmpjes achterwege blijven. Met EMDR-remote hebben de behandelaar en patiënt de beschikking over een compleet, en veilig, alternatief voor online behandeling.

De ontwikkelaar van EMDR-remote, Psylaris, stelt ten tijde van de coronacrisis de oplossing gratis ter beschikking. Behandelaars kunnen via deze link een gratis account aanvragen.