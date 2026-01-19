Oproep om flexibele inzet zorgverleners te borgen

De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met de LHV, KNMT en VvAA informateur Letschert per brief opgeroepen het behoud van een flexibele schil in de zorg op te nemen in het regeerakkoord. Volgens de organisaties is flexibele inzet van artsen noodzakelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen, personeelstekorten op te vangen en patiënten tijdig te kunnen blijven behandelen binnen een veranderend zorglandschap in Nederland de komende jaren vooruit samen.

Medisch specialisten, huisartsen en tandartsen zijn onmisbaar om zorg dag en nacht beschikbaar te houden. De verplichting om 24/7 zorg te bieden, maakt dat praktijken in geval van ziekte, nascholing, of compensatie na een nachtdienst niet kunnen sluiten. Ook op de huisartsenspoedposten wordt een groot deel van de diensten uitgevoerd door zzp-huisartsen. Abrupt stoppen met deze inzet leidt volgens de LHV bijvoorbeeld tot sluitingen van huisartsenspoedposten.

Zzp-artsen

In de praktijk wordt een aanzienlijk deel van deze continuïteit opgevangen door zzp-artsen. Zij worden vooral ingezet tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en bij piekbelasting of onverwachte uitval. Een plotseling einde aan deze inzet kan de beschikbaarheid van zorg onder druk zetten en in het uiterste geval leiden tot sluiting van spoedvoorzieningen.

In de brief wordt aangegeven dat de onderzochte alternatieven voor zzp-artsen óf onvoldoende flexibel zijn óf de zorg duurder maken door btw-verplichtingen. Daarom wordt de formerende partijen gevraagd om in wetgeving vast te leggen dat de zorg kan blijven beschikken over een noodzakelijke flexibele schil.

Zorgakkoorden

Begin januari werd de jaarlijkse berekening van het verwachte personeelstekort in de zorg- en welzijnssector bekend. Dat laat zien dat het tekort de komende jaren zal gaan oplopen tot bijna 301.000 werkenden in 2035. Wanneer de effecten van de recent gesloten zorgakkoorden worden meegenomen, kan het tekort aanzienlijk worden teruggebracht tot 227.000 werkenden, wat een vermindering van 74.000 betekent.

Het personeelstekort in de zorg blijft voorlopig een groot probleem en het realiseren van de ambities uit de zorgakkoorden, zoals het verminderen van administratielast en het vergroten van werkplezier, kan helpen dit tekort te beperken.

Elk jaar brengt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in kaart hoe het personeelstekort in de zorg- en welzijnssector zich waarschijnlijk gaat ontwikkelen. De nieuwste cijfers laten zien dat het tekort de komende jaren blijft oplopen en in 2035 kan uitkomen op bijna 301.000 werkenden. Vooral in de ouderenzorg dreigt een nijpend tekort. Binnen de verschillende beroepsgroepen zijn het vooral verzorgenden, verpleegkundigen en professionals in maatschappelijke hulp en dienstverlening die het hardst worden gemist.