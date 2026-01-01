Zorgakkoorden dragen bij aan terugdringen personeelstekort

De uitkomsten van de jaarlijkse berekening van het verwachte personeelstekort in de zorg- en welzijnssector zijn bekend, ook wel de ‘arbeidsmarktprognose zorg en welzijn’ genoemd. Het verwachte tekort zal de komende jaren toenemen, tot bijna 301.000 werkenden in 2035. In het scenario waarin onder andere de plannen uit de dit jaar gesloten zorgakkoorden worden meegenomen, daalt het tekort aanzienlijk, naar een verwacht tekort van 227.000 werkenden.

Dat betekent een vermindering van 74.000 werkenden vergeleken met het scenario waarin deze zorgakkoorden niet zijn meegenomen. In de zorg is sprake van een flink personeelstekort en dat tekort gaat voorlopig ook niet verdwijnen. “Het tekort is ingrijpend, voor mensen die zorg nodig hebben en zorgpersoneel dat z’n best doet om de nodige zorg te leveren. Het oplossen van dit probleem is een van de grote prioriteiten van mijn ministerie. Als we de ambities uit de zorgakkoorden weten te realiseren, bijvoorbeeld door de administratielast te verminderen en werkplezier te verhogen, kan dat het personeelstekort flink beperken”, aldus minister Jan Anthonie Bruijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Berekening

Ieder jaar laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een berekening maken van het verwachte personeelstekort in de verschillende branches van de zorg- en welzijnssector. Naast de verwachte stijging van het personeelstekort tot 301.000 werkenden in 2035, laat de berekening dit jaar zien dat de grootste tekorten vooral in de ouderenzorg gaan ontstaan. Binnen de verschillende beroepsgroepen zijn de tekorten het grootst bij verzorgenden, verpleegkundigen en professionals in maatschappelijke hulp en dienstverlening.

Kijkend naar de verhouding ten opzichte van de grootte van de beroepsgroepen, zijn de tekorten ook relatief hoog onder specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, GZ-psychologen, klinisch neuropsychologen, klinisch psychologen, verslavingsartsen, psychotherapeuten, huisartsen en sociaal geneeskundigen.

Het verwachte personeelstekort in 2035 ligt ongeveer 9.000 hoger dan bij de berekening van vorig jaar. Dit komt vooral doordat dit jaar niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen zijn meegenomen in de berekeningen. Daarom spreken we dit jaar van een tekort aan werkenden.

Geboortezorg

In november van dit jaar berichtten we ook over het feit dat door personeelstekorten de geboortezorg erg onder druk staat. De gevolgen voor zwangere vrouwen en hun zorgverleners zijn groot. Vooral vrouwen die al in een kwetsbare situatie verkeren, worden hierdoor extra hard geraakt. Het tekort aan personeel leidt steeds vaker tot zogenoemde ‘bevalstops’: ziekenhuizen kunnen tijdelijk geen bevallingen aannemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar negen verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in 2023 en 2024.

Volgens de IGJ staat de hele geboortezorg onder druk, van ziekenhuizen tot verloskundigenpraktijken. Wanneer een ziekenhuis vol is, moeten eerstelijnsverloskundigen samen met hun barende cliënt snel een andere plek vinden om te bevallen. Spoedverwijzingen kunnen nog wel terecht in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar de druk blijft voelbaar.