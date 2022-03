ZonMw: palliatieve hulpmiddelen op één plek

Informatie over hulpmiddelen voor palliatieve zorg staan nu op Palliaweb op één plek. Op het nieuwe hulpmiddelenoverzicht, dat ondersteund wordt door ZonMw, is voor zorgprofessionals vrijwel alles te vinden om mensen in hun laatste levensfase effectief te ondersteunen. Zo hoeft niet meer gezocht worden naar een handreiking, keuzehulp of toolbox.

Palliaweb & ZonMw

Zorgmedewerkers, beleidsmakers en andere professionals die te maken hebben met palliatieve zorg kunnen nu snel het juiste hulpmiddel vinden voor een speciale doelgroep of voor een specifieke aandoening bij mensen in hun laatste levensfase. Palliaweb wordt beheerd door Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en ZonMw ondersteunt dit innovatieve initiatief.

Digitaal overzicht palliatieve hulpmiddelen

Het digitale hulpmiddelenoverzicht is mede mogelijk gemaakt door het programma Palliantie. Dit programma heeft resultaten opgeleverd voor de verbetering van palliatieve zorg. Alle kennis die is opgedaan wordt in de vorm van inzichten en tools nu dus op één plek aangeboden. Professionals kunnen zo op effectieve wijze precies die hulpmiddelen kiezen die ze nodig hebben om hun werk optimaal te doen. De informatie op Palliaweb is breed en bevat onder meer gesprekswijzers, praatstenen, toolboxen voor bijvoorbeeld afscheid nemen en passende palliatieve zorg voor mensen met geestelijke beperkingen. Maar er zijn ook brochures, flyers, vragenlijsten en er is zelfs een palliatief stripboek beschikbaar.

Kwaliteit palliatieve zorg verhogen

De eerste zorgverleners en beleidsmakers reageren volgens betrokkenen positief op dit nieuwe loket voor palliatieve zorg. Een internist-oncoloog vond het overzicht er bijvoorbeeld ‘logisch en intuïtief’ uitzien. Het aanbod op Palliaweb is samen met zorgverleners en beleidsmakers opgezet en getoetst op kwaliteit en bruikbaarheid in het bieden van voldoende ondersteuning bij het verlenen van goede palliatieve zorg. Zo draagt dit overzicht concreet bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland en het loopt tevens in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Palliaweb wordt op continue basis uitgebreid met actuele relevante informatie. Niet alleen door de redactie, maar ook door de bezoekers. Bijdragen en ideeën die waarde hebben voor de zorgverlener zijn uitermate welkom.

Palliatieve zorg & facts

Jaarlijks overlijden bijna 110.000 mensen aan een aandoening die gepaard gaat met behoefte aan palliatieve zorg. Deze zorg is niet meer gericht op genezing, maar op een betere kwaliteit van leven en, waar mogelijk, een waardige stervensfase. Voorbeelden zijn ongeneeslijke kanker, hartfalen, COPD of kwetsbare ouderen. Er is voor mensen die op sterven liggen en hun naasten een e-book beschikbaar om hen te ondersteunen en info te geven.