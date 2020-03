Pantein introduceert BeterBichtbij in thuiszorg

Zorgverleners van Pantein Thuiszorg kunnen via de app veilig en snel digitaal in contact treden met cliënten. Bijvoorbeeld om te appen of beeldbellen als cliënten na een afspraak of gesprek nog vragen hebben of onzeker zijn over hun gezondheid. Voor thuiszorgpatiënten die slecht ter been zijn, is BeterDichtbij ook een uitkomst. Zij hoeven niet meer voor alle consulten persoonlijk langs te komen.

Positieve ervaringen thuiszorgcliënten

In december heeft Thuiszorg Pantein de eerste cliënten kennis laten maken met de BeterDichtbij app. Meneer Willems was meteen positief over de beeldbelfunctie. “Het is eenvoudig. Ik kreeg een uitnodiging van mijn zorgverlener en hoefde alleen maar op een knopje te drukken op de iPad. Toen was er verbinding.”

De komende periode krijgen meer cliënten van Pantein in Cuijk de mogelijkheid om BeterDichtbij te gaan gebruiken. Daarna zal de zorginstelling het gebruik naar andere plaatsen binnen hun verzorgingsgebied uitbreiden.

Pantein wederom de eerste

Het Maasziekenhuis van Pantein was begin januari 2019 de eerste zorgorganisatie waar beeldbellen via BeterDichtbij actief ingezet werd voor het contact met patiënten. Met de uitbreiding naar Pantein Thuiszorg is het de eerste zorgorganisatie die BeterDichtbij inzet bij zowel de ziekenhuis- als thuiszorg. Dat goede en toegankelijke communicatie bij Pantein hoog in het vaandel staan, bleek ook toen de organisatie in 2016 koos voor de implementatie van een gestandaardiseerde communicatieomgeving.

Die voortrekkersrol leidt er toe dat Pantein bijna wekelijks aangesproken wordt door andere zorgorganisaties om over de ervaringen te spreken. Samen de zorg makkelijker maken is het streven van Pantein. Daarbij staat een actieve samenwerking met klanten, partners en andere partijen in de zorgsector voorop.

Samenwerking BeterDichtbij en Luscii

Tijdens de e-healthweek van dit jaar maakten BeterDichtbij en Luscii bekend te gaan samenwerken op het gebied van thuismetingen en digitaal communiceren met patiënten. Een samenwerking waardoor patiënten de mogelijkheid krijgen om op een veilige manier zelf betrouwbare thuismetingen te doen en daarover eenvoudig digitaal te communiceren met hun zorgverleners.