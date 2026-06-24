Snellere gehoorzorg via digitaal consult

Patiënten met gehoorverlies worden voortaan sneller geholpen dankzij een nieuwe samenwerking tussen audiciens en keel-, neus- en oorartsen (KNO-artsen) van Ziekenhuis Amstelland. Na een succesvol pilotonderzoek is het ‘digitaal consult gehoorverlies’ structureel ingevoerd. Audiciens kunnen patiënten direct laten beoordelen door een KNO-arts, vaak zonder bezoek aan het ziekenhuis. Dit leidt tot snellere passende zorg, minder onnodige verwijzingen en lagere zorgkosten. In veel gevallen hoeft bovendien geen eigen risico te worden aangesproken.

De pilot, uitgevoerd samen met audiciens van Beter Horen en Makker, laat veelbelovende resultaten zien. In drie maanden tijd werden 65 digitale consulten aangevraagd. In alle gevallen kon de patiënt worden geholpen zonder een fysiek bezoek aan de KNO-arts in het ziekenhuis. Dit voorkwam onnodige belasting van zowel patiënten als ziekenhuis en houdt specialistische zorg beschikbaar voor wie die echt nodig heeft. De aanpak is ontwikkeld binnen het programma Fit For the Future, waarin zorgpartners samenwerken aan toekomstbestendige zorg.

Volgens protocol

Audiciens verwijzen patiënten volgens het Network of Audiological Hearing Professionals (NOAH)-protocol digitaal naar de KNO-arts. Via ZorgDomein versturen zij veilig alle benodigde informatie, waaronder otoscopiebeelden en een audiogram. Op basis van de klachten bepaalt de audicien de juiste route: een meedenkconsult met de KNO-arts of een telefonisch consult voor de patiënt. De KNO-arts beoordeelt vervolgens de casus en geeft advies over het vervolgtraject.

Volgens KNO-arts, Eveline van Beeck Calkoen, bewijst de pilot de kracht van samenwerking: “Door slim gebruik te maken van digitale consulten kunnen we patiënten veel sneller helpen. We zien alleen nog de patiënten die echt specialistische zorg nodig hebben. Dat maakt de zorg persoonlijker én efficiënter.” KNO-arts, Anne Marijn Kreeft vult aan en vertelt dat de kwaliteit van zorg hoog blijft en er veel onnodige verwijzingen worden voorkomen. Ook geeft ze aan dat ze veel van elkaar leren in de samenwerking met de audiciens.

Centralere rol audiciens

De nieuwe werkwijze geeft audiciens een centralere rol in het zorgproces. Audicien bij Makker, Sylvia Vilhana da Silva, benadrukt dat het contact met de KNO-arts laagdrempelig en snel verloopt, waardoor klanten direct kunnen worden geholpen met passend advies of een geschikt hulpmiddel. Volgens haar scheelt dit tijd en neemt het onzekerheid in het traject weg.

Ook patiënten profiteren van de aanpak. Een deelnemende patiënt geeft aan dat zij binnen enkele weken over een hoortoestel beschikte, zonder dat zij voor afspraken naar het ziekenhuis hoefde te reizen of hulp van anderen nodig had om daar te komen. Hierdoor verloopt het proces voor met name ouderen en minder mobiele mensen merkbaar eenvoudiger en minder belastend.

De komende zes maanden sluiten er stapsgewijs zo’n 15 extra audicienspraktijken aan. Daarnaast worden huisartsen geïnformeerd over de nieuwe werkwijze, zodat zij op de hoogte zijn wanneer patiënten zich met gehoorklachten bij hen melden.

Het digitaal consult gehoorverlies maakt deel uit van het programma Fit For the Future, waarin Ziekenhuis Amstelland samen met onder meer Amsterdam UMC en regionale zorgpartners werkt aan toekomstbestendige zorg. Met steun van zorgverzekeraars wordt zorg steeds vaker dichter bij de patiënt georganiseerd, volgens het principe ‘thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet’. Dit sluit aan bij de strategie dichterBij, die inzet op toegankelijke en persoonlijke zorg.

Hersengestuurde technologie

Vorige maand schreven we ook over een doorbraak van wetenschappers van het Zuckerman Institute van Columbia University. Zij toonden voor het eerst aan dat hersengestuurde gehoortechnologie mensen kan helpen om in een rumoerige omgeving één specifieke stem te volgen. In de eerste tests bleek het mogelijk gesprekken selectief te versterken op basis van hersenactiviteit. Volgens hoofdonderzoeker dr. Nima Mesgarani fungeert het systeem als een ‘neurale extensie’ van de gebruiker: in plaats van geluid alleen harder te zetten, benut de technologie het natuurlijke vermogen van de hersenen om relevante geluiden te onderscheiden van achtergrondlawaai. Daarmee lijkt een nieuwe generatie gehoorhulpmiddelen dichterbij te komen.