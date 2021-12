PET-CT in HMC brengt oncologische zorg dichter bij patiënt

Het HMC wilde de PET-CT naast de bestaande radiologie afdeling plaatsen zodat de meest benodigde radio -en nucleaire diagnostiek dicht bij elkaar te vinden zijn. Om ruimte te maken voor de nieuwe scanner, en de aangrenzende ruimtes, heeft het ziekenhuis enkele afdelingen moeten verhuizen.

Eind november werden de eerste patiënten op de locatie Antoniushove van het HMC met de PET-CT gescand. “Met dit type onderzoek bieden we de patiënt extra waardevolle informatie over zijn diagnose en behandeling”, vertelt Martijn Robbertsen. Hij maakt als laborant onderdeel uit van het PET-CT team.

PET-CT onderzoek

Oncologie patiënten die een PET-CT onderzoek ondergaan, krijgen voorafgaand een radioactieve stof toegediend die weefsel zichtbaar maakt voor de scanner. De verspreiding van de radioactieve stof zorgt er zo voor dat eventuele tumoren of andere snel groeiende cellen op de scan te zien zijn.

Met de aanvullende CT-scan op de PET kan de arts vervolgens zien waar in het lichaam de radioactieve stof zich exact bevindt. Deze vorm van diagnostiek wordt steeds vaker toegepast, bijvoorbeeld om te bepalen of, en zo ja waar, een kankerpatiënt uitzaaiingen heeft. “De PET-CT in HMC maakt gebruik van de allernieuwste technieken waarmee we zicht hebben op de kleinste afwijkingen. Daarbij is de stralingsbelasting voor de patiënt zo laag mogelijk”, zegt nucleair geneeskundige Joris Tim.

“Nadat we vorig jaar ons operatiecomplex hebben uitgebreid met een hightech hybride operatiekamer, en vorige week het Sara de Bronovo Moeder-en kindcentrum hebben geopend, is de oplevering van deze gloednieuwe PET-CT weer een prachtige mijlpaal voor HMC waar we trots op zijn. HMC bouwt aan de toekomst. Zo zijn we er voor de patiënt van vandaag, en voor de patiënt van morgen”, aldus HMC-bestuurslid David Voetelink.