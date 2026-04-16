Vraaggericht werken aan digitale vaardigheden in het Erasmus MC

Het versterken van digitale vaardigheden onder zorgmedewerkers vraagt om meer dan alleen het aanbieden van trainingen. In het Erasmus MC is daarom gekozen voor een vraaggerichte veranderaanpak: DigiPLUS. Daarmee wil het ziekenhuis medewerkers ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden die aansluiten op hun dagelijkse praktijk én op de digitale transities binnen de zorg.

In plaats van één uniforme aanpak voor alle 17.000 medewerkers, kiest het Erasmus MC bewust voor maatwerk. Zoals programmanager Conny Nieuwenhuizen in de recent verschenen tweede editie van ICT&health aangeeft: “De digitale vaardigheden die mensen nodig hebben, lopen te sterk uiteen. Zo moet een onderzoeker over andere digivaardigheden beschikken dan een facilitair medewerker. En zal een verpleegkundige op de thorax-interventiecardiologie die veel met zorgtechnologie werkt, andere digitale vaardigheden nodig hebben dan bijvoorbeeld een kinderverpleegkundige op een chirurgische afdeling.” Die verschillen vormen het vertrekpunt van DigiPLUS.

Strategische context

De aanpak sluit aan op Koers28, het strategisch beleidsplan van het Erasmus MC. Daarin is vastgelegd dat digitale interacties met patiënten waar mogelijk digitaal verlopen en dat technologie moet bijdragen aan het verlagen van de werkdruk. Dat vraagt niet alleen om technologische implementaties, maar ook om medewerkers die die technologie effectief en met vertrouwen kunnen gebruiken.



Om dat te ondersteunen, is een multidisciplinaire projectgroep ingericht met vertegenwoordigers van onder meer HR, IT en de interne Academie. Deze groep ontwikkelde DigiPLUS als een vraaggestuurde aanpak, waarbij afdelingen zich vrijwillig kunnen aanmelden.

Zeven stappen als leidraad

De kern van DigiPLUS wordt gevormd door een veranderaanpak in zeven stappen, die modulair inzetbaar is per afdeling. De eerste stap bestaat uit een contextanalyse: wat is de huidige situatie, waar wil de afdeling naartoe en welke vaardigheden zijn daarvoor nodig?



Op basis daarvan formuleren leidinggevenden concrete doelen, zoals het overstappen naar samenwerken in Teams of het gebruik van AI-tools zoals Copilot. Vervolgens ligt de focus op digitaal leiderschap. Managers krijgen training in het begeleiden van digitale veranderingen binnen hun team, inclusief aandacht voor draagvlak, werkplezier en inclusie.



De derde stap is een nulmeting onder medewerkers. Die brengt niet alleen het vaardigheidsniveau in kaart, maar ook verschillende ‘digitypes’, variërend van analoge idealisten tot digitale enthousiastelingen. Dit inzicht vormt de basis voor gerichte interventies.



Daarna volgt een bewustwordingssessie waarin medewerkers worden meegenomen in het ‘waarom’ van digitale verandering. Naast uitleg over nut en noodzaak is er ruimte voor het bespreken van weerstand en frustraties. Dit draagt bij aan begrip en betrokkenheid.

Maatwerk en borging

In de vijfde stap krijgen medewerkers een aanbod dat aansluit bij hun digitype. Het Erasmus MC maakt daarbij vooral gebruik van bestaande e-learnings, workshops en trainingen, gebundeld via het interne platform Eduplaza. Digicoaches ondersteunen collega’s op de werkvloer bij het toepassen van nieuwe vaardigheden.



De laatste stappen richten zich op evaluatie en borging. Leidinggevenden maken vervolgplannen en digicoaches begeleiden de verdere implementatie. Tegelijkertijd blijkt tijd een belangrijke randvoorwaarde: het vrijmaken van medewerkers voor trainingen en sessies is in de praktijk een uitdaging.

Breder perspectief

Met initiatieven zoals afgelopen maart de Maand van de Digitale Fitheid probeert het Erasmus MC het onderwerp blijvend onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het functioneren binnen de organisatie, maar ook naar de bredere maatschappelijke context.



Nieuwenhuizen benadrukt tot slot: “Maar digitale vaardigheid draagt er ook aan bij dat je als burger aangehaakt kunt blijven in een wereld die snel verandert. De raad van bestuur van het Erasmus MC wil dit graag optimaal faciliteren en moedigt medewerkers aan om te blijven investeren in het ontwikkelen van hun eigen digivaardigheid.”

