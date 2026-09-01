Quick scan CumuluZ: op zoek naar herbruikbare bouwblokken

In het zorg- en ICT-veld is de afgelopen jaren veel ontwikkeld voor data-integratie en -conformiteit. Software- en datacomponenten, mappings, informatiemodellen en werkwijzen die in regio's en projecten hun waarde al hebben bewezen. Nu de realisatiefase van CumuluZ start, wil de stichting die opgebouwde kennis en techniek zoveel mogelijk benutten. Daarom loopt op dit moment een brede quick scan hergebruik. Aanmelden kan tot en met 18 september.

CumuluZ werkt als uitvoeringspartner van het ministerie van VWS aan de landelijke data-integratie en dataconformiteitslaag binnen het Landelijk dekkend netwerk (LDN). Niet het volgende data-initiatief of informatiesysteem, maar een verbindende laag met publieke borging tussen bestaande systemen van bijvoorbeeld leveranciers en IZA-initiatieven, zodat gezondheidsgegevens beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar worden voor zorg, onderzoek, beleid en innovatie.

Met de doelarchitectuur vastgesteld verschuift de aandacht nu van ontwerp naar realisatie. En daarom is nu het moment om te bepalen wat hergebruikt kan worden en wat aanvullend gebouwd en geïmplementeerd moet worden. Op verschillende plekken in het land bestaan al oplossingen voor vraagstukken die ook landelijk spelen. Soms zelfs meerdere naast elkaar.

Bestaande investeringen benutten

Het uitgangspunt van CumuluZ is om voort te bouwen op wat al bestaat en alleen nieuwe bouwblokken te laten ontwikkelen waar dat echt nodig is. Zo benutten we de resultaten die zorgaanbieders, regionale samenwerkingsverbanden en leveranciers al hebben geboekt. Bovendien is wat in de praktijk draait, per definitie beproefd op de weerbarstigheid van de zorgpraktijk.

Wat CumuluZ zoekt

De quick scan is bewust breed opgezet. Gezocht wordt naar bijvoorbeeld software- en datacomponenten, mappings, informatiemodellen, werkwijzen en veelbelovende pilots die kunnen uitgroeien tot een bouwblok voor het LDN. Ook losse onderdelen en ideeën die nog in ontwikkeling zijn, zijn welkom. Het stadium waarin een oplossing verkeert, is geen selectiecriterium. Een half afgemaakt idee met de juiste architectuurkeuzes kan waardevoller zijn dan een afgerond product dat op het verkeerde spoor zit.

Wie zich aanmeldt, hoeft geen uitgewerkt voorstel in te dienen. Het gaat om een eerste inventarisatie waarmee CumuluZ zicht krijgt op wat er in het veld beschikbaar is.

Hoe de beoordeling werkt

Alle bijdragen worden beoordeeld aan de hand van vaste criteria, die vooraf zijn gepubliceerd in een memo bij de oproep. Daarin staat ook de duiding vanuit het Coördinatieteam Digitale Samenwerkingsinitiatieven (CDS), de tactische overlegtafel waarin landelijke en regionale ontwikkelingen bij elkaar worden gebracht. CumuluZ neemt daaraan deel als architectuurpartner namens VWS, specifiek voor de data-integratie- en dataconformiteitslaag.

We zullen elke aanmelding voorzien van een onderbouwde terugkoppeling. Met de kansrijke aanmeldingen die passen binnen de doelarchitectuur en die geschikt zijn voor landelijke opschaling zullen we het gesprek aangaan over doorontwikkeling en co-creatie.

Publieke bouwblokken worden open source beschikbaar gesteld. Daarmee is hergebruik voor de hele sector geborgd en is voor iedereen te controleren hoe een component werkt.

Ook voor leveranciers

De oproep richt zich nadrukkelijk niet alleen op zorgaanbieders en regionale initiatieven. Ook softwareleveranciers hebben er belang bij dat de landelijke laag aansluit op wat zij al gebouwd hebben. Wie zijn oplossing nu inbrengt, beïnvloedt de richting waarin we ontwikkelen en voorkomt dat later een aansluiting moet worden gemaakt op keuzes waar niet over meegedacht is.

Aanmelden

Bijdragen kunnen tot en met 18 september worden aangemeld via het formulier op de website van CumuluZ. Daar staan ook de memo met de beoordelingscriteria en aanvullende toelichting.

De oproep en het aanmeldformulier zijn hier te vinden.