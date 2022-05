Rapport Gupta: ‘Speel 110.000 zorgmedewerkers vrij met bestaande technologie’

Over tien jaar komt Nederland 135.000 medewerkers tekort in de gezondheidszorg. De meerderheid van het personeelstekort, 98.000 arbeidsplaatsen, zal ontstaan in de ziekenhuis- en ouderenzorg. FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, heeft daarom het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau in de zorgsector Gupta Strategists, de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de inzet van technologie kan betekenen om deze enorme maatschappelijke uitdaging het hoofd te bieden.

Krokodillenbek

Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen vraag naar en aanbod van zorg. Bestuurders noemen dat gat met een mooie metafoor ook wel een krokodillenbek. De bovenkaak, de snel toenemende zorgvraag door de vergrijzing gaat steeds verder omhoog. Terwijl de onderkaak door de ontgroening, toenemende werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt steeds meer inzakt. Het is de kunst om die krokodillenbek minder groot te maken. De meest opvallende uitkomst van het rapport van Gupta is dat dit voor een belangrijk deel al kan met bestaande technologie, het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden.

Gupta wil bestaande technologie beter inzetten

FME-voorzitter Theo Henrar overhandigde het rapport op 16 mei aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers. “De afgelopen jaren is het moeilijk gebleken om technologie goed te implementeren in de zorg”, vertelt Henrar. “Maar bestaande technologie kan nú al worden ingezet om de kwaliteit van de zorg hoog te houden en de werkdruk voor mensen in de zorgsector te verminderen. Er moet meer urgentiegevoel voor medische technologie in de zorg komen en we moeten zo snel mogelijk kennisuitwisseling versterken.”

Personeelstekorten zorg grotendeels op te lossen volgens Gupta

Medische technologie heeft in de ziekenhuiszorg én de ouderenzorg volgens het rapport van Gupta veel potentie. Denk aan telehealth, AI, medische apparatuur, apps, digitalisering en tal van andere oplossingen. In ziekenhuizen is het personeelstekort met 46.000 werknemers te verkleinen en dus op te lossen. De helft hiervan kan verwezenlijkt worden door preventie. De rest doordat technologie de inzet van personeel kan verlichten, waardoor er minder mensen nodig zijn om de zorg te leveren. In de ouderenzorg is het personeelstekort met 64.500 werknemers te verkleinen en dus bijna op te lossen. Medische technologie kan in de ouderenzorg vooral bijdragen door de inzet van personeel te verlichten, zodat hetzelfde personeel voor meer cliënten kan zorgen.

Gevoel voor urgentie én technologische kennis nodig

Om al die medewerkers daadwerkelijk snel vrij te spelen is meer kennis aan de bestuurstafels van zorgorganisaties. Het is het cruciaal dat alle belanghebbenden de urgentie van betere inzet van medische technologie gaan inzien. Zo alleen kan meer zorg geleverd worden met minder mensen.



Een belangrijke conclusie in het rapport luidt dan ook: ‘Een integrale blik op de inzet van personeel en inzet van technologie is wenselijk. Het is niet het een of het ander. Pas als partijen de urgentie voelen, zullen ze meer doen om de implementatie van technologie te bevorderen. We constateren dat elk van de belanghebbenden opties heeft om de inzet van bestaande technologie te bevorderen. Zorgorganisaties, zorgverzekeraars en zorgkantoren, burgers, overheid en de technologische industrie beschikken allen over instrumenten om binnen het huidige stelsel actief bij te dragen aan de implementatie van technologie in de zorg. Als zij samen optrekken en gelijkgericht handelen, is veel mogelijk.’