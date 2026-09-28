Landelijk dekkend netwerk gaat losse zorgnetwerken verbinden

Een arts die op de spoedeisende hulp actuele medicatiegegevens nodig heeft, moet die snel en veilig kunnen raadplegen. In de praktijk sluiten digitale systemen en regionale netwerken echter nog altijd niet overal op elkaar aan. Zorgverleners grijpen daardoor soms terug op telefoon of e-mail om informatie te achterhalen. Het Landelijk dekkend netwerk (LDN) moet daar verandering in brengen.

Het LDN is geen afzonderlijk zorgdossier of één nieuw platform. Het is een landelijk raamwerk dat bestaande infrastructuren met elkaar moet gaan verbinden via een communicatienetwerk en gezamenlijke technische en organisatorische afspraken. Daarmee moet informatie ook tussen regio’s en zorgsectoren kunnen worden uitgewisseld.



“We bouwen geen landelijk EPD,” benadrukt Thomas van der Lans, programmamanager Implementatie generieke functies bij VWS in editie 2, 2026 van ICT&health. “Het idee is juist: verbinden van wat er al is. Maar dan wel volgens landelijke afspraken, zodat het veilig, betrouwbaar en duurzaam werkt.”

Van uitwisseling naar beschikbaarheid

De ontwikkeling verloopt in stappen. Eerst moet de rechtstreekse uitwisseling tussen zorgpartijen beter werken. Daarna is het doel databeschikbaarheid: bevoegde zorgverleners kunnen relevante informatie veilig opvragen zonder zelf te hoeven weten in welk systeem die staat. Samenwerkingsverband CumuluZ werkt in opdracht van VWS aan de data-integratielaag die daarvoor op termijn nodig is.



Daarbij zijn zogenoemde generieke functies onmisbaar. Die regelen onder meer hoe toestemming wordt vastgelegd en geraadpleegd, hoe zorgverleners zich identificeren en hoe systemen patiëntgegevens en elkaar vinden. De functies worden momenteel in pilots en praktijkproeven getest. Tegelijkertijd onderzoekt VWS welke onderdelen van bestaande regionale oplossingen landelijk bruikbaar zijn. Regio’s kunnen dus blijven ontwikkelen, maar hebben ook duidelijkheid nodig over de gezamenlijke koers.



Voor patiënten kan het LDN betekenen dat zij hun verhaal minder vaak hoeven te herhalen en dat zorgverleners over completere informatie beschikken. Voor professionals belooft het minder zoekwerk en administratieve handelingen. Die voordelen volgen niet vanzelf: de landelijke afspraken, technische verbindingen en veilige toegang moeten in de praktijk werken.



Philip Visée, senior beleidsmedewerker Landelijk dekkend netwerk bij VWS, vat de ambities met het LDN als volgt samen: “Het LDN is geen doel op zich. Het is een middel om betere zorg mogelijk te maken. Dat je weet: als ik informatie deel of opvraag dan gebeurt dat veilig en volgens dezelfde spelregels in heel Nederland.”

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health 2, 2026 of in ons online magazine.