AI-toepassing kan autonoom röntgenfoto’s beoordelen  

ChestLink is het eerste volledig autonome AI-product voor medische beeldvorming met een CE-markering. ChestLink identificeert röntgenfoto’s (CXR’s) zonder afwijkingen en produceert definitieve patiëntrapporten zonder tussenkomst van de radioloog. Op die manier kunnen specialisten zich concentreren op de CXR’s waarop wel afwijkingen zijn te zien.

Beeldvormingsonderzoek is snel en veilig

Een CXR, ook bekend als een thoraxfoto, is een beeldvormingsonderzoek dat een aanzienlijke hoeveelheid informatie biedt aan artsen en andere zorgverleners. Meestal wordt een CXR toegepast voor het evalueren van symptomen omdat het een veilige, snelle en goedkope methodiek is. Een röntgenfoto van de borst kan worden gebruikt om hart, longen en botten te evalueren. Met zo’n foto kunnen dus, nu eventueel met autonome AI, zeer snel acuut trauma of een levensbedreigende aandoening worden uitgesloten.

Automatiseren rapportage röntgenfoto’s

Volgens Oxipit-ceo Gediminas Peksys heeft de ChestLink in de testfase tot nu toe geen enkele relevante klinische fout gemaakt. Chestlink kan 15 tot 40 procent van de dagelijkse rapportages omtrent CXR’s automatiseren. Zeker is dat het werk van radiologen met deze AI veel efficiënter kan worden. Toch blijft de eindverantwoordelijkheid voor beslissingen uiteindelijk bij de mens liggen. Een intelligent systeem mag vooralsnog juridisch gezien nog geen volledig autonome beslissingen nemen en ook ethisch ligt autonome AI gevoelig.

AI-toepassingen en facts

Niet alleen bij het analyseren van röntgenfoto’s zijn er in de zorg nieuwe mogelijkheden met AI. Inmiddels wordt AI ook ingezet bij het opereren van beginnende darmkanker. Het AI-systeem helpt onder meer om de operateur naar poliepen in de dikke darm te leiden. Het Radboudumc is in april 2022 als eerste in Nederland, met de implementatie van een AI-algoritme voor klinische diagnostiek in de pathologie. Een andere nieuwe ontwikkeling is dat kunstmatige intelligentie mensen met dementie kan ondersteunen. Ook tijdens de coronacrisis werd er voor diverse analyses gebruik gemaakt van artificial intelligence. Het aantal initiatieven omtrent KI groeit kortom razendsnel en het is duidelijk dat deze ontwikkeling een grote impact heeft op de zorg.