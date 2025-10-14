Samenwerking Beterdichtbij en Apotheek.nl uitgebreid

De samenwerking tussen Apotheek.nl en BeterDichtbij krijgt een nieuwe impuls. Dankzij de uitgebreide integratie in de BeterDichtbij-app hebben inmiddels 1,3 miljoen gebruikers direct toegang tot betrouwbare medicijninformatie van Apotheek.nl, precies op het moment dat zij die nodig hebben.

Al vijf jaar vormt de koppeling tussen beide platforms een belangrijke schakel in digitale patiëntcommunicatie. Wanneer in een bericht binnen BeterDichtbij een medicijn wordt genoemd, verschijnt automatisch een link naar de juiste informatie op Apotheek.nl. Dankzij het succes van deze functie is de integratie nu verder uitgebreid met aanvullende medicijninformatie en verdiepende content. “Dat patiënten de juiste medicijninformatie op het juiste moment kunnen raadplegen, is essentieel,” zegt Nike Everaarts, teamleider Patiënteninformatie bij de KNMP. “Met deze uitbreiding maken we dat nog beter mogelijk.”

Juiste informatie van eigen zorgverlener

Volgens Victoria Alexander, product owner bij BeterDichtbij, biedt de samenwerking meer gemak en vertrouwen voor patiënten. “Apotheek.nl is niet voor niets uitgeroepen tot de beste medicijnwebsite van Nederland. Door deze koppeling kunnen we gebruikers direct betrouwbare informatie aanbieden binnen hun zorgtraject.”

De samenwerking past binnen de bredere missie van BeterDichtbij om goede zorgcommunicatie te faciliteren. Binnen de app is al informatie van onder andere Thuisarts.nl, Kanker.nl en Indiveo beschikbaar. Zorgorganisaties kunnen daarnaast eigen folders, video’s of links eenvoudig delen met patiënten.

Vertrouwde namen in digitale zorg

Apotheek.nl, een initiatief van de KNMP, is al 25 jaar dé bron voor onafhankelijke medicijninformatie, met ruim 1.500 medicijnteksten, instructievideo’s in meerdere talen en actuele content, samengesteld door apothekers.

BeterDichtbij, een initiatief van de brancheorganisaties NVZ en SAZ, is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke communicatiedienst van de zorg, waarmee miljoenen berichten veilig en direct tussen patiënt en zorgverlener worden uitgewisseld.

Samen zetten beide organisaties een nieuwe stap richting betere, toegankelijke en betrouwbare digitale zorgcommunicatie.