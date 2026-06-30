Slimme micronaaldpleister versnelt wondgenezing

Chronische wonden vormen een groot probleem voor de gezondheidszorg, vooral bij mensen met diabetes. Door een verminderde wondgenezing en een verhoogd risico op infecties kunnen wonden weken of zelfs maanden open blijven. Onderzoekers van de Zuid-Koreaanse Hanyang University hebben nu een innovatieve wondpleister ontwikkeld die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en 4D-printtechnologie actief reageert op de lichaamstemperatuur. De slimme micronaaldpleister helpt niet alleen de wond te sluiten, maar ondersteunt ook weefselherstel en beschermt tegen bacteriële infecties.

Volgens de onderzoekers kan de technologie op termijn bijdragen aan een nieuwe generatie intelligente wondmaterialen die zich aanpassen aan de biologische omgeving van de patiënt.

Inspiratie van vleesetende plant

De ontwikkeling van de pleister is gebaseerd op biomimicry: het nabootsen van natuurlijke processen. Onder leiding van universitair hoofddocent Hyun-Do Jung liet het onderzoeksteam zich inspireren door Drosera capensis, een vleesetende zonnedauwplant die prooien vangt door een combinatie van beweging, kleefkracht en beschermende mechanismen.

Deze eigenschappen werden vertaald naar een systeem van micronaalden met een zogenoemd vormgeheugen. De micronaalden worden geproduceerd met behulp van 4D-printen, een techniek waarbij geprinte structuren van vorm veranderen onder invloed van omgevingsfactoren. Zodra de pleister in contact komt met het lichaam en opwarmt tot 37 graden Celsius, buigen de micronaalden automatisch naar binnen. Daardoor brengen zij de wondranden dichter bij elkaar en blijven zij stevig in contact met het omliggende weefsel. In tegenstelling tot traditionele wondsluitingsmethoden zoals hechtingen, nietjes of wondlijm reageert de pleister dus actief op de omstandigheden in het lichaam.

AI optimaliseert het productieproces

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was de inzet van kunstmatige intelligentie tijdens de ontwikkeling van de pleister. De onderzoekers gebruikten machinelearning-modellen om te voorspellen hoe verschillende materiaalcombinaties en productieomstandigheden het buiggedrag van de micronaalden zouden beïnvloeden. Daardoor hoefden veel minder tijdrovende proefondervindelijke experimenten te worden uitgevoerd. Van de onderzochte AI-technieken bleek Gaussian Process Regression de meest nauwkeurige voorspellingen te leveren en tegelijkertijd de onzekerheid van die voorspellingen goed te kunnen inschatten.

Volgens Jung gaat het onderzoek daarmee verder dan klassieke biomimicry. AI wordt niet alleen gebruikt als ontwerphulp, maar vertaalt natuurlijke principes naar een voorspelbaar en programmeerbaar medisch hulpmiddel dat uiteindelijk klinisch toepasbaar moet worden.

Minder infecties

Naast het actief sluiten van de wond bevat de pleister ook DNA-nanodeeltjes die de regeneratie van weefsel stimuleren. Bovendien is het oppervlak behandeld met zink, waardoor bacteriegroei wordt geremd. Laboratoriumonderzoek liet zien dat de pleister gedurende langere tijd DNA afgeeft, gunstige reacties oproept bij endotheelcellen en fibroblasten, beide belangrijk voor wondherstel, en een sterke antibacteriële werking heeft tegen zowel Escherichia coli als Staphylococcus aureus. In preklinische experimenten versnelde het geïntegreerde systeem de wondsluiting en verbeterde het de vorming van nieuw weefsel ten opzichte van conventionele behandelmethoden.

Hoewel verdere studies noodzakelijk zijn voordat de technologie bij patiënten kan worden toegepast, zien de onderzoekers brede toepassingsmogelijkheden. De combinatie van AI en 4D-printen zou in de toekomst ook gebruikt kunnen worden voor slimme wondpleisters, implantaten, stents en andere biomaterialen die zich aanpassen aan veranderingen in het lichaam. Daarmee kan deze technologie bijdragen aan sneller herstel en minder complicaties bij patiënten met chronische wonden.

Slimme pleister voor wondgenezing

Enkele weken geleden ontwikkelden andere Zuid-Koreaanse onderzoekers een andere slimme wondpleister die lichttherapie combineert met gecontroleerde medicijnafgifte om wondgenezing automatisch te optimaliseren. De technologie maakt gebruik van organische licht-emitterende diodes (OLED's) en een drug delivery system (DDS). De lichtintensiteit bepaalt de vorming van reactieve zuurstofsoorten (ROS), die op hun beurt nanopartikels activeren om precies de juiste hoeveelheid medicatie vrij te geven. Hierdoor past de pleister de behandeling continu aan zonder handmatige interventie.

De flexibele pleister verspreidt licht gelijkmatig over de huid en geeft tegelijkertijd antioxidanten, waaronder Centella asiatica-extract, af. In laboratoriumonderzoek bleek de gecombineerde therapie effectiever dan afzonderlijke behandelingen. Dierproeven toonden na veertien dagen een wondherstel van 67 procent, tegenover 35 procent in de controlegroep. De onderzoekers zien de technologie als een veelbelovende stap richting intelligente, gepersonaliseerde wondzorg.