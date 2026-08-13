Medisch servicecentrum kan hybride zorg helpen opschalen

Hybride zorg goed toepassen betekent niet het toevoegen van digitale toepassingen aan bestaande zorgprocessen, maar het opnieuw organiseren van de zorg. Volgens Caroline Besuijen, directeur-bestuurder van platformaanbieder Medicinfo, kunnen medische servicecentra (MSC's) daarin een belangrijke regierol vervullen. Zij vormen niet alleen een digitale toegangspoort voor patiënten maar kunnen als digitale netwerkschil ook helpen zorgvragen sneller naar de juiste zorgverlener te leiden en samenwerking tussen zorgorganisaties te versterken.

Besuijen schetst in ICT&health 2, 2026 eerst vanuit de eigen praktijk hoe dit kan werken. Medicinfo combineert een hybride zorgplatform met een eigen medisch servicecentrum en ziet dagelijks hoe digitale triage, chat, telefonie en beeldbellen onderdeel kunnen worden van één samenhangend zorgproces.



Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk zorgvragen digitaal worden afgehandeld, terwijl patiënten die fysieke zorg nodig hebben gericht worden doorverwezen. Volgens Besuijen ontstaat zo een hybride zorgpad waarin digitale en fysieke zorg elkaar versterken.

Praktisch én vooruitkijken

Die visie krijgt onder meer vorm bij Dokterswacht Friesland (avond-, nacht- en weekendzorg in de eerste lijn). Wat begon als een oplossing voor acute capaciteitsproblemen groeide uit tot een bredere aanpak voor hybride zorg. Inmiddels komt ongeveer een vijfde van de zorgvragen digitaal binnen en wordt een groot deel daarvan volledig op afstand afgehandeld.



Volgens Besuijen laat dit voorbeeld zien dat organisaties niet hoeven te wachten tot alle landelijke afspraken over databeschikbaarheid, standaardisatie en infrastructuur zijn afgerond. Op dit moment worden in diverse regio’s domeinoverstijgende zorgcoördinatiecentra ontwikkeld, vervolgt Besuijen. “Ook hier kunnen wij een digitale entree bieden met geautomatiseerde digitale triage en zorg op afstand.”



Tegelijkertijd benadrukt zij dat opschaling alleen mogelijk is wanneer zorgorganisaties al tijdens de eerste praktische initiatieven nadenken over samenwerking binnen regionale zorgketens. Juist de combinatie van vandaag doen én tegelijkertijd bouwen aan de langere termijn maakt hybride zorg toekomstbestendig.

Breder inzetten

Besuijen verwacht dat de regierol van medische servicecentra de komende jaren verder zal verschuiven van de huisartsenzorg naar samenwerking met de tweede lijn, ouderenzorg en andere zorgdomeinen. Daarmee kunnen MSC's uitgroeien tot een digitale schil rondom netwerkzorg, waarin patiënten sneller de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.



"De patiënt is er vaak al klaar voor. De uitdaging ligt vooral bij de organisatie van zorg. Als we digitale zorg blijven zien als een losse toevoeging, blijft de impact beperkt. Maar wanneer we hybride zorg organiseren als onderdeel van het totale zorgproces, kan het echt bijdragen aan toekomstbestendige zorg."

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