Spelenderwijs door het ziekenhuis met de Hospital Hero app

Naar aanleiding van de pilot kan geconcludeerd worden dat de Hospital Hero app goed ontvangen is. De deelnemers, ouders en kinderen, beoordeelden de app met gemiddeld vier tot vijf (van maximaal vijf) sterren. Alle deelnemers hebben tijdens en na de pilot een enquete ingevuld. Om nog beter inzicht in de ervaringen met de app te krijgen zijn bovendien ruim twintig kinderen met hun ouders persoonlijk geïnterviewd over het gebruik van de app.

Spelenderwijs minder stress

Jonge kinderen die naar een ziekenhuis moeten ervaren dit vaak als een spannende, en soms ook ietwat angstige belevenis De Hospital Hero app biedt kinderen die in het ziekenhuis afleiding en informatie. Met behulp van tekst en filmpjes worden ze op hun eigen manier geïnformeerd over wat hen te wachten staat. De filmpjes kunnen, als ze dat willen, thuis – in de eigen vertrouwde omgeving, al bekeken worden.

Kinderen kunnen de Hospital Hero app in het ziekenhuis gebruiken als afleiding, bijvoorbeeld tijdens het wachten. In het ziekenhuis zijn verschillende QR-codes ‘verstopt’ waarmee ‘ontsnapte dieren uit Naturalis’ verzameld kunnen worden. De kinderen kiezen in de app hun favoriete dier waarmee ze samen door het ziekenhuis ‘op safari’ kunnen gaan, op zoek naar de andere dieren.

Het verminderen van stress en angst bij kinderen die voor een behandeling naar het ziekenhuis moeten is een ontwikkeling die in meer ziekenhuizen al ingezet wordt. Zo worden kinderen die een operatie in het Groene Hart ziekenhuis moeten ondergaan vooraf virtueel rondgeleid door de operatiekamer. En het St. Antonius ziekenhuis laat kinderen die in het ziekenhuis opgenomen zijn met behulp van een VR-bril even ‘ontsnappen aan het ziek zijn’.

De Hospital Hero app biedt naast informatie en filmpjes over het ziekenhuis ook de nodig spelenderwijs ontspanning.

Doorontwikkeling Hospital Hero

De Hospital Hero app is goed ontvangen, maar uit de gesprekken en enquetes blijkt dat er ook nog ruimte is voor verbetering. Veel kinderen zeiden het erg leuk bevinden om dieren te zoeken terwijl ze op hun afspraak wachtten en ze gaven aan dat de tijd voorbij vloog. Echter, oudere kinderen vonden de app nog iets te kinderachtig, maar zij kwamen wel met veel ideeën om de app spannender te maken.

Met de verzamelde feedback gaat de ontwikkelaar van de Hosptital Hero app, het Leidse Zooma, aan de slag om de app verder te verbeteren. Daarvoor werkt de ontwikkelaar nauw samen met het WAKZ, het National eHealth Living Lab (NeLL) en Naturalis Biodiversity Center. Het doel is om de app in de toekomst uit te breiden met meer spellen en ook beschikbaar te maken voor andere zorginstellingen voor kinderen.