Studententeams strijden om beste biosensor sepsis

In 2021 gingen studententeams ook al druk in de weer. Toen ging het om onderzoek naar de ontwikkeling van biosensoren waarmee het griepvirus in speeksel snel en eenvoudig gemeten kan worden. Ditmaal werken de 14 studententeams – uit onder meer uit Egypte, Canada, China, Nederland, België en Duitsland – vernieuwende biosensoren om de levensgevaarlijke ontstekingsreactie sepsis sneller op te speuren.

Vroege diagnose verlaagt sterfkans

Naud van Rosmalen van het Eindhovense studententeam T.E.S.T. legt het principe van de wedstrijd uit: “Er zijn al biosensoren die werken op basis van biomarkers op de markt voor sepsis. De uitdaging is om deze ernstige ontstekingsreactie sneller op te speuren, want hoe sneller je de ziekte kunt traceren hoe beter de overlevingskansen van de patiënt zijn. Vroege diagnose is essentieel omdat de kans op sterven elk uur met tien procent toeneemt als er niet direct gehandeld wordt. Het doel van de wedstrijd is om de ontwikkeling van snelle en geavanceerde testmethoden te stimuleren.”

Sepsis & facts

Wereldwijd zijn er jaarlijks meer dan vijftig miljoen mensen die sepsis krijgen. Sepsis is een acute ontsteking die over het hele lichaam plaatsvindt als reactie op een infectie in het bloed. Het is een levensgevaarlijke aandoening die jaarlijks miljoenen mensen op de IC brengt. Plusminus 35 procent van deze groep overlijdt. Symptomen zijn onder meer koorts, extreme pijn, versnelde ademhaling en verhoogde hartslag. Met behulp van biosensors kan deze ontstekingsreactie in beeld worden gebracht, vooralsnog door een bepaalde concentratie van de biomarker IL-6 te detecteren.

Biosensor TU Eindhoven maakt indruk

Ieder studententeam heeft een eigen methodiek om die biomarker met een biosensor zo snel mogelijk op te sporen. Sommige methodes lijken enigszins op elkaar, maar het studententeam van TU Eindhoven heeft een uniek systeem dat werkt met een laser. Bram Boerenkamp van het Eindhovense T.E.S.T. team: “Die laser richten we op een glazenplaatje met bloedplasma, waarbij het label meer rood laat oplichten bij een hogere concentratie IL-6.