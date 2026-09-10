Subsidieoproep voor doorbreken systeembelemmeringen

ZonMw opent naar verwachting begin oktober een nieuwe subsidieoproep voor het doorbreken van systeembelemmeringen die de toepassing van bewezen passende zorg in de weg staan. Binnen het kaderprogramma Passende Zorg is ruimte voor onderzoek naar handelingsopties en strategieën om die belemmeringen aan te pakken. De oproep richt zich op duurzame toepassing van passende zorg binnen de Zorgverzekeringswet, met als doel de zorg toegankelijk, betaalbaar en van waarde te houden.

De subsidieoproep richt zich op bestaande transmurale en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden die tegen complexe systeem- en kennisbenuttingsvraagstukken aanlopen. Centraal staat de vraag welke veranderingen nodig zijn om bewezen niet-farmaceutische zorg binnen de Zvw duurzaam toe te passen en hoe die in de praktijk kunnen worden gerealiseerd. Projecten moeten daarbij uitgaan van een zorgpad waarin Zvw-zorg een substantieel onderdeel vormt en een systeembenadering hanteren. Per project is maximaal 50.000 euro beschikbaar voor een looptijd van twaalf maanden.

De aanvraag moet worden ingediend vanuit een bestaand interdisciplinair en/of transmuraal samenwerkingsverband, waarbij partijen op gelijkwaardige basis samenwerken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een academische werkplaats, een regionaal of landelijk samenwerkingsverband, een koepelorganisatie of een leer- en onderzoeksnetwerk. Ook het versterken of uitbreiden van zo’n bestaand samenwerkingsverband kan binnen het project voor subsidie in aanmerking komen.

Kwalificatietoets

Voor deze subsidieronde geldt de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Aanvragers moeten daarom vooraf vaststellen of hun organisatie als onderzoeksorganisatie wordt aangemerkt. ZonMw biedt hiervoor een kwalificatietoets, waarmee aanvragers al vóór de subsidieaanvraag duidelijkheid krijgen over hun positie. Omdat de subsidie wordt toegekend volgens het principe ‘eerst komt, eerst maalt’, kunnen organisaties de kwalificatietoets al vóór de opening van de oproep doorlopen.

De subsidieoproep wordt naar verwachting begin oktober 2026 geopend en sluit naar verwachting medio december. De exacte voorwaarden, het beschikbare budget, de procedure en deadlines worden bekendgemaakt zodra de oproep wordt gepubliceerd. Op dit moment kunnen nog geen aanvragen worden ingediend. ZonMw adviseert geïnteresseerden de programmapagina van het Kaderprogramma Passende Zorg en de pagina met subsidierondes binnen het kaderprogramma te volgen voor de actuele informatie.

ING Research

Eerder schreven we over onderzoek van ING Research, waaruit bleek dat de zorgtransformatie in Nederland stagneert. Onder meer verkokering, beperkte samenwerking tussen partijen en bestaande financiële prikkels maken het lastig om de zorg structureel anders te organiseren. De nieuwe subsidieoproep van ZonMw richt zich op een vergelijkbaar vraagstuk: welke systeembelemmeringen staan de toepassing van passende zorg in de weg en hoe kunnen die in de praktijk worden doorbroken?