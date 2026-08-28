Mijlpaal Catharina: zorg aan vijfduizend patiënten via thuismonitoring

Meer dan 5.000 patiënten van het Catharina Ziekenhuis zijn dit jaar thuis begeleid via digitale thuismonitoring. Daarmee is het aantal gebruikers ruim verdrievoudigd ten opzichte van eind 2024, toen jaarlijks ongeveer 1.500 patiënten gebruikmaakten van deze vorm van zorg. De groei, mede dankzij de samenwerking met Zorg bij jou, markeert een verdere uitbreiding van digitale zorg in het Eindhovense ziekenhuis.

Thuismonitoring wordt inmiddels ingezet voor meer dan vijftien patiëntengroepen, waaronder mensen met COPD, hartfalen en astma, vrouwen met zwangerschapsdiabetes en patiënten die herstellen van een herseninfarct.

Begeleiding via apps

Via apps als Patient Journey en Thuismeten ontvangen zij informatie en begeleiding. Ook geven zij gezondheidsgegevens door en beantwoorden zij vragen over hun klachten en welzijn. Zorgverleners volgen de gegevens op afstand en nemen contact op wanneer daar aanleiding toe is. Door veranderingen in de gezondheid eerder te signaleren, kan in sommige gevallen sneller worden ingegrepen. Dat kan ziekenhuisbezoeken voorkomen en maakt het mogelijk dat patiënten langer in hun vertrouwde omgeving blijven.

Het Catharina Ziekenhuis verwacht dat het aantal toepassingen van thuismonitoring de komende jaren verder gaat toenemen. Daarmee moet digitale zorg bijdragen aan passende zorg: op de juiste plek en het juiste moment, en zoveel mogelijk thuis wanneer dat kan.

Vast onderdeel zorgverlening

Joris Reijnders, afdelingsmanager van het Monitoringscentrum van het Catharina Ziekenhuis zegt dat de groei van het aantal patiënten dat gebruikmaakt van thuismonitoring laat zien dat thuismonitoring zich ontwikkelt tot een vast onderdeel van de zorgverlening. “Patiënten kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving blijven, terwijl zorgverleners gezondheidssignalen beter kunnen volgen en waar nodig eerder ondersteuning kunnen bieden. Dat is prettig voor patiënten én helpt ons de zorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden.”

In maart van dit jaar schreven we al over de uitbreiding van thuismonitoring in het Catharina Ziekenhuis voor patiënten die een heup-, knie- of enkeloperatie ondergaan. Via de app van Zorg bij jou kunnen zij hun herstel thuis volgen en onder meer pijn, mobiliteit en eventuele complicaties registreren. De gegevens worden automatisch naar het ziekenhuis gestuurd, zodat zorgverleners het herstel op afstand kunnen volgen. Ook vóór de operatie ontvangen patiënten via de app digitale begeleiding. Ook die uitbreiding laat zien hoe het Catharina Ziekenhuis thuismonitoring steeds breder inzet.