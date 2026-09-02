Psychiatrische IC moet afzondering van patiënten voorkomen

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft op de afdeling Psychiatrie een speciale Intensive Care-ruimte geopend voor patiënten die tijdens een ernstige psychische crisis intensieve begeleiding nodig hebben. Volgens het ziekenhuis is het daarmee het eerste niet-academische ziekenhuis in Nederland met een dergelijke voorziening. De ruimte maakt continue één-op-één begeleiding mogelijk en moet helpen om afzondering van patiënten zoveel mogelijk te voorkomen.

Op de acute afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie worden mensen behandeld met ernstige psychische problemen, regelmatig in combinatie met een lichamelijke aandoening. Bij sterk oplopende angst, onrust of spanning kan intensieve begeleiding noodzakelijk zijn. Voorheen resteerde, wanneer begeleiding op de afdeling onvoldoende was, soms alleen afzondering in een separatieruimte.

Rust en begeleiding, geen afzondering

Sinds juli beschikt de afdeling over een psychiatrische IC. Anders dan een reguliere intensive care is deze ruimte bewust rustig en prikkelarm ingericht. Een verpleegkundige kan er voortdurend bij de patiënt blijven en samen zoeken naar manieren om spanning te verminderen. Tegelijkertijd kan indien nodig medische zorg worden verleend.

Volgens teamhoofd Betsie Wijnmaalen-van Dijk sluit de voorziening aan bij een visie waarin veiligheid niet alleen wordt bereikt door grenzen te stellen, maar ook door contact te houden met patiënten. De intensieve één-op-éénbegeleiding vraagt volgens psychiatrisch verpleegkundige Maarten Pols ook om een andere houding van verpleegkundigen. Zij moeten leren omgaan met onzekerheid en moeilijke emoties zonder altijd direct naar een oplossing te zoeken.

Passende zorg op verschillende niveaus

De psychiatrische IC maakt deel uit van een bredere vernieuwing van de afdeling. Er zijn ook een nieuwe comfortroom, een open teampost en een Extra Beveiligde Kamer (EBK) gerealiseerd. De verschillende ruimtes maken het mogelijk om de omgeving en intensiteit van de begeleiding beter af te stemmen op de toestand van een patiënt. Bij oplopende spanning kan een patiënt eerst gebruikmaken van de comfortroom. Wanneer meer ondersteuning noodzakelijk is, biedt de IC één-op-één begeleiding en de mogelijkheid tot medische zorg. De IC vormt daarmee een tussenstap voordat eventueel de EBK wordt ingezet.

Ook deze Extra Beveiligde Kamer is anders ingericht dan de voormalige separatieruimte. Zo kan het zichtcontact tussen patiënt en verpleegkundige behouden blijven, terwijl de patiënt tegelijkertijd mogelijkheden heeft om privacy te creëren. Daarnaast kan de omgeving deels zelf worden aangepast, bijvoorbeeld door het licht te bedienen of een raam te openen.

Met de combinatie van deze voorzieningen wil het St. Antonius de inzet van afzondering zoveel mogelijk beperken. Uitgangspunt is dat zorgverleners ook tijdens ernstige psychische crises dichtbij de patiënt kunnen blijven en de ondersteuning zoveel mogelijk afstemmen op wat iemand op dat moment nodig heeft.

Alarmmoeheid

Het creëren van meer rust op de IC, waar zorgverleners en patiënten in drie maanden tijd ongeveer één miljoen alarmen te verwerken krijgen, was in 2024 onderwerp van een onderzoek van het Catharina Ziekenhuis en de TU Eindhoven. Eerder bleek dat ongeveer 85 procent van de IC-alarmen niet relevant is voor de directe zorg. Signalen ontstaan bijvoorbeeld door beweging van patiënten of losgeraakte sensoren. Bovendien kunnen meerdere alarmen tegelijkertijd voor dezelfde situatie afgaan. De voortdurende geluiden beïnvloeden het werkplezier van zorgprofessionals en verstoren de rust van kwetsbare patiënten.

Daarom startte het Catharina Ziekenhuis destijds met het registreren van alle alarmen op de IC en in de operatiekamers. Door frequentie en oorsprong te analyseren, konden de onderzoekers bepalen welke signalen noodzakelijk zijn en waar onnodige alarmen kunnen worden verminderd.