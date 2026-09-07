Passende zorg met nieuw kraamcentrum in Catharina Ziekenhuis

Vanaf dinsdag 1 september is in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een nieuw Kraamcentrum in gebruik. Daar kunnen vrouwen die net zijn bevallen en hun baby overdag terecht voor kraamzorg. Het centrum heeft vier kraamsuites en is opgezet door KraamZus, het Catharina Ziekenhuis en verloskundige zorgverleners uit de regio. Het verblijf is bedoeld als alternatief voor kraamzorg thuis en wordt per gezin met zorgverleners besproken.

Het Kraamcentrum is gevestigd op de vierde verdieping van het ziekenhuis en de vier kamers hebben ieder een eigen badkamer en toilet. Een kraamverzorgende heeft tijdens een dienst dus maximaal vier gezinnen onder haar hoede. Zij voert onder meer controles uit en helpt bij de verzorging van moeder en kind en bij borst- en flesvoeding. De kraamverzorgenden werken dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur. Het centrum is niet bedoeld als vervanging van kraamzorg thuis, maar als een andere plek waar die zorg kan worden gegeven. Of een gezin gebruikmaakt van het centrum, wordt na de bevalling besproken met de betrokken zorgverleners.

Passende zorg

“Met het Kraamcentrum kijken we naar wat gezinnen nodig hebben en naar hoe we de beschikbare zorg anders en slimmer kunnen organiseren”, zegt Irene Loijmans, teammanager bij KraamZus. “Door kraamzorg, verloskundige zorg en ziekenhuiszorg op één locatie samen te brengen, kunnen we snel schakelen en de zorg goed op elkaar afstemmen.”

De korte lijnen tussen de betrokken zorgverleners moeten het mogelijk maken om vragen of bijzonderheden rond moeder en kind snel te bespreken. Daarmee worden verschillende vormen van zorg op één locatie samengebracht, zonder dat ziekenhuiszorg en kraamzorg volledig van elkaar worden losgekoppeld.

Aanvulling op bestaande kraamzorg

Gezinnen kunnen, afhankelijk van hun situatie en zorgbehoefte, maximaal vier dagen in het Kraamcentrum verblijven. Daarna kan de kraamzorg thuis worden voortgezet. Het centrum is daarmee een aanvulling op de bestaande kraamzorg en geen vervanging daarvan. De samenwerking is daarnaast ingegeven door de beperkte beschikbaarheid van kraamzorg. Door een deel van de zorg in het ziekenhuis te organiseren, willen de betrokken organisaties de beschikbare capaciteit anders inzetten. Het Kraamcentrum moet zo een extra vorm van passende zorg bieden wanneer kraamzorg thuis niet de meest geschikte optie is.

Magazine met voorbeelden

Onlangs schreven we ook over de ontwikkeling naar meer passende zorg en de vraag hoe die er in de praktijk uitziet. Een nieuw digitaal magazine laat zien dat daaraan inmiddels op veel plekken in Nederland wordt gewerkt. ‘Passende Zorg in Actie’ brengt ruim honderd praktijkvoorbeelden uit het hele land samen, die eerder dit jaar werden gepresenteerd tijdens het Symposium Passende Zorg in Nijmegen. De voorbeelden laten zien hoe organisaties passende zorg concreet vormgeven.