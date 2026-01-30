Thuisarts groeit door, digitale koppeling infuuspompen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor Thuisarts dat gestaag blijft doorgroeien tot hét landelijke platform voor betrouwbare gezondheidsinformatie en de nieuwe digitale koppeling tussen infuuspompen en het EPD op de IC van het ETZ. Verder aandacht voor twee nieuwe NEN-normen ter verbetering van de elektronische uitwisseling en beschikbaarheid van gezondheidsgegevens en de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van het ETZ.

Thuisarts groeit door

Thuisarts is in 2025 verder uitgegroeid tot hét landelijke platform voor betrouwbare gezondheidsinformatie. Inmiddels kent ruim driekwart (77%) van de Nederlanders Thuisarts en telde de website in 2025 bijna 80 miljoen unieke paginaweergaven. Met gemiddeld 218.000 weergaven per dag is het de meest gebruikte gezondheidswebsite van Nederland. Het aandeel informatie over tweedelijnszorg neemt toe en bedraagt nu 41 procent.

In het afgelopen half jaar zijn 51 nieuwe teksten over medisch-specialistische zorg toegevoegd, onder andere over tinnitus, blindedarmontsteking en reumatoïde artritis. Het totaal aantal tweedelijnsteksten komt daarmee op ruim 700. Deze informatie ondersteunt arts en patiënt vóór, tijdens en na het consult. De landelijke campagne ‘Zoek jezelf niet zieker’ loopt ook in 2026 door en benadrukt het belang van betrouwbare gezondheidsinformatie.

Voor 2026 staan onder meer de lancering van de Thuisartsapp, een AI-gestuurde zoekfunctie, een geïntegreerde AI-assistent, meer multimedia, extra aandacht voor preventie en verdere samenwerking met zorgprofessionals op de agenda.

Digitale koppeling infuuspompen en EPD

Op de intensive care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is een nieuwe digitale koppeling tussen infuuspompen en het elektronisch patiëntendossier in gebruik genomen. De IC is de eerste afdeling waar deze innovatie wordt toegepast. Dankzij de koppeling wisselen infuuspompen en het EPD automatisch gegevens uit, waardoor medicatietoediening direct en correct wordt vastgelegd zonder handmatige invoer door verpleegkundigen.

Dit verhoogt de medicatieveiligheid, verkleint de kans op fouten zoals verwisseling van medicijnen en vermindert de administratieve last aanzienlijk. Bij een patiënt met drie infuuspompen scheelt dit per dienst al snel zo’n 1.500 handelingen in het EPD. De implementatie vergde bijna een jaar en kwam tot stand door nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals en ondersteunende afdelingen. Het ETZ is hiermee het tweede ziekenhuis in Europa dat deze koppeling inzet met het Epic-EPD en infuuspompen van B. Braun Group, in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Bern.

Nieuwe normen digitale zorgdata

NEN heeft twee nieuwe normen gepubliceerd die de elektronische uitwisseling en beschikbaarheid van gezondheidsgegevens in de zorg verbeteren: NEN 7541 en NEN 7519. Beide normen sluiten aan op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en ondersteunen zorgaanbieders bij gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling. NEN 7541 beschrijft hoe radiologische beelden en bijbehorende verslagen elektronisch beschikbaar kunnen worden gesteld tussen zorgaanbieders en binnen bevolkingsonderzoeken. Dit bevordert tijdige en volledige informatievoorziening en maakt fysieke overdracht van beeldmateriaal overbodig.

NEN 7519 richt zich op het lokaliseren van gezondheidsgegevens. De norm helpt zorgverleners vast te stellen bij welke organisaties patiëntgegevens beschikbaar zijn wanneer deze verspreid zijn over meerdere zorgaanbieders. Daarmee ondersteunt de norm samenwerking in keten- en netwerkzorg. Samen dragen beide normen bij aan betere databeschikbaarheid en een samenhangend gezondheidsinformatiestelsel.

Nieuw RvT-lid ETZ

Dr. Helma van Grevenstein-Teeuwen is per 1 januari 2026 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Zij volgt Selma Tromp op, die eind oktober 2025 is teruggetreden. Van Grevenstein is werkzaam als oncologisch gastro-intestinaal chirurg bij het UMC Utrecht, waar zij ook hoofd chirurgische oncologie en associate professor is. Daarnaast heeft zij toezichthoudende ervaring opgedaan bij Laurens in Rotterdam.

“Ik kijk ernaar uit om deze toezichthoudende rol binnen het ETZ te vervullen met focus op kwaliteit en veiligheid”, vertelt Van Grevenstein. Juist gezien de toenemende complexiteit van zorg, personele schaarste en de noodzaak tot passende en duurzame zorg, vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een ziekenhuis dat ook in de toekomst veilige en hoogwaardige zorg kan blijven bieden aan de regio Midden-Brabant", aldus Helma.

