Zwangerschapsdiabetes thuismeten app in BovenIJ

Zwangere vrouwen die kampen met zwangerschapsdiabetes kunnen in het BovenIJ nu ook kiezen voor thuismeten. Daardoor hoeven zijn minder vaak voor controle fysiek naar het ziekenhuis te reizen. Via de Thuismeten app controleren ze niet alleen, zoals dat al gebruikelijk was, zelf dagelijks hun bloedsuiker waardes maar worden die via de app ook met de zorgverleners in het ziekenhuis gedeeld. De papieren registratie is daarmee verleden tijd.