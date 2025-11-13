UMC Utrecht en Philips werken samen aan slimme patiëntmonitoring

Philips en het UMC Utrecht gaan nauwer samenwerken aan vernieuwingen in patiëntmonitoring. Met een ondertekende intentieverklaring willen beide partijen een zogenoemde Smart Healing Environment ontwikkelen, waarin slimme technologie, intuïtieve interfaces en geavanceerd alarmbeheer samenkomen. Deze innovaties moeten bijdragen aan betere, veiligere zorg én een rustiger zorgomgeving voor zowel patiënten als zorgverleners. Een van de zaken die met de samenwerking wordt aangepakt, is de grote hoeveelheid aan alarmsignalen.

Zorgverleners in moderne ziekenhuizen worden dagelijks overspoeld door een stroom aan signalen en alarmen van uiteenlopende medische apparaten. Een groot deel daarvan vraagt geen directe actie, maar veroorzaakt wel onnodige prikkels en draagt bij aan zogeheten alarmmoeheid onder het personeel. Ook patiënten ervaren hierdoor meer stress. UMC Utrecht en Philips willen gezamenlijk innovatieve technologieën ontwikkelen die het aantal alarmen terugdringen en de relevantie van meldingen vergroten.

Drie pijlers

De samenwerking tussen Philips en UMC Utrecht is onderverdeeld in drie pijlers:

Service-oriented Device Connectivity (SDC) en alarmmanagement: Ontwikkelen en optimaliseren van systemen en werkwijzen die het aantal hoorbare alarmen in het ziekenhuis terugdringen en zo de rust op de afdeling bevorderen.

Slimme analyses en algoritmes: Ontwerpen en verbeteren van technologieën die alarmen prioriteren en filteren, zodat zorgverleners vooral actiegerichte meldingen ontvangen. Toepassen van data-analyse en algoritmes om vroegtijdige signalen van patiëntverslechtering te detecteren en tijdig ingrijpen mogelijk te maken.

UX/UI en conceptontwikkeling: Ontwerpen van prototypes en gebruiksvriendelijke interfaces voor patiëntmonitoringsystemen die optimaal aansluiten bij de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals.

In de samenwerking bundelt Philips zijn technologische kennis en ontwikkelkracht met de klinische expertise en praktijktoetsing van het UMC Utrecht. Zo moeten de nieuwe oplossingen beter aansluiten op de dagelijkse behoeften van zorgprofessionals en patiënten. “Door innovatie te koppelen aan klinische praktijkervaring kunnen we oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan betere zorg voor meer mensen”, vertelt Global Business Unit Leader van Philips, Ajay Parkhe.

Optimale zorgomgeving

Kinderarts op de intensive care, Erike Koomen, voegt toe dat deze stap past bij de gezamenlijke ambitie om met slimme technologie bij te dragen aan een omgeving waarin patiënten het beste herstellen. “Voor nu en de toekomst creëren we zo een optimale zorgomgeving waar zorgverleners simpeler, sneller en beter beslissingen kunnen nemen voor de steeds complexer wordende patiënt”, aldus Koomen.

De intentieverklaring bouwt voor op de bestaande samenwerking tussen UMC Utrecht en Philips, maar omvat met deze samenwerking ook Hospital Patient Monitoring. De partijen gaan in de komende jaren werken aan de verdere ontwikkeling, validatie en toepassing van slimme patiëntmonitoring in de klinische praktijk.

Interoperabiliteit

Philips werkt samen met toonaangevende medische technologiebedrijven, waaronder Dräger, Hamilton Medical, Getinge en B. Braun Melsungen AG, aan een slimme en verbonden zorginfrastructuur voor de (acute) zorg. De partijen willen de interoperabiliteit tussen medische apparaten verbeteren en werkprocessen voor zorgprofessionals stroomlijnen.

Kern van de samenwerking is de invoering van de SDC-standaard (Service-Oriented Device Connectivity), die het mogelijk maakt dat apparaten van verschillende fabrikanten veilig en efficiënt gegevens uitwisselen. Via één geïntegreerd platform krijgen zorgverleners zo direct toegang tot cruciale patiëntinformatie. Met dit open ecosysteem bouwt Philips aan zijn zogeheten Smart Healing Environment, een toekomstgerichte, datagedreven zorgomgeving waarin naadloze samenwerking tussen systemen de kwaliteit van patiëntenzorg versterkt.