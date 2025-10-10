Verpleegkundig specialisten verlichten druk op huisartsenzorg

Goed nieuws voor de 42-jarige Jolet Wiering-Muurling; in de week dat ze haar diploma in ontvangst kon nemen, hoorde ze ook dat dat V&VN Verpleegkundig Specialisten haar onderzoekscriptie heeft genomineerd als een van de beste vijf afstudeerscripties. En daarnaast is ze ook de 6.000ste wettelijk geregistreerde verpleegkundig specialist. Ze werkt voor de VVT-instelling Icare in Drenthe in de wijkverpleging. Op vrijdag 10 oktober gaat ze haar onderzoek pitchen op het jaarcongres van V&VN Verpleegkundig Specialist.

“Eind augustus ben ik afgestudeerd als verpleegkundig specialist AGZ met als expertise wond en dermatologie. Nog vóór de diploma-uitreiking heb ik me geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register. Want alleen zo kon ik wettelijk erkend als zelfstandig behandelaar aan de slag”, vertelt Wiering-Muurling.

Belangrijkere rol

De laatste jaren groeit het aantal verpleegkundig specialisten in Nederland in hoog tempo. Met de registratie van de 6.000ste verpleegkundig specialist is een belangrijke mijlpaal bereikt voor de beroepsgroep, die een steeds zichtbaardere en belangrijkere rol inneemt binnen de zorg. Volgens de verpleegkundig specialist is deze groei hard nodig om de druk op huisartsen en ziekenhuizen te verlichten. Zij benadrukt dat verpleegkundigen al over veel competenties beschikken, maar dat verpleegkundig specialisten ook binnen het medisch domein hun kennis en vaardigheden effectief kunnen inzetten.

Voor haar scriptie heeft zij onderzoek gedaan naar patiënten die zelf hun wond verbinden. Patiënten worden steeds vaker gestimuleerd om zelf een actievere rol te spelen in hun zorgproces, en binnen de wondzorg zijn daar tal van mogelijkheden voor. Tegelijkertijd roept dit binnen de beroepsgroep van wondverpleegkundigen de nodige vragen en onzekerheden op. Bij welke patiënt is zogenoemde gedeelde wondzorg wel of juist niet geschikt? Hoe kan de patiënt het best worden voorgelicht, en waar ligt precies zijn of haar behoefte? Het zijn vragen die breed leven onder wondverpleegkundigen, terwijl er in Nederland tot voor kort geen eenduidige antwoorden op bestonden. Ook ontbrak het aan een gestructureerde, planmatige aanpak met methodische begeleiding.

Stappenplan gedeelde wondzorg

Wiering-Muurling heeft daarom een stappenplan ontwikkeld dat is gebaseerd op tools die in het buitenland al wel bestaan. Ze ontdekte tijdens het onderzoeken dat wondexperts in Nederland ook behoefte hebben aan zulke handvatten. Volgens de onderzoekster begint dat bij het selecteren van patiënten die geschikt zijn voor gedeelde wondzorg. Vervolgens wordt bepaald welke begeleiding de patiënt nodig heeft, zowel op het gebied van voorlichting als het wegnemen van zorgen of angsten.

Volgens de verpleegkundig specialist is het belangrijk om eerst inzicht te creëren bij de patiënt, voordat de praktische uitvoering van de wondbehandeling wordt toegelicht. In het stappenplan is ook een evaluatiemoment opgenomen, waarin samen met de patiënt wordt gekeken naar de voortgang van de wondgenezing en hoe hij of zij het zelf behandelen van de wond heeft ervaren.

Meer verantwoordelijkheid

Zij kijkt ernaar uit om in haar rol als verpleegkundig specialist meer verantwoordelijkheid te dragen. Binnen Icare is recent een contract gesloten met Ziekenhuis op Wielen, waardoor de organisatie nu optreedt als een Ziekenhuis op Wielen-instelling voor wondzorg en dermatologie. Dit vraagt om een verpleegkundig specialist die als zelfstandig behandelaar in de eerste lijn kan werken op basis van dbc-financiering. Voor haar is dit een kans om haar expertise verder uit te breiden en patiënten in een zelfstandige behandelrol nog beter te ondersteunen. In haar nieuwe functie krijgt ze bovendien de mogelijkheid om met behulp van klinisch redeneren gezondheidsproblemen breder aan te pakken.

Door haar lidmaatschap van V&VN Wondexpertise en V&VN Verpleegkundig Specialisten kan Wiering – Muurling ervaringen en kennis uitwisselen met collega’s. Daarnaast werkt ze dankzij de deelname van Icare aan Ziekenhuis op Wielen samen met andere verpleegkundig specialisten met specifieke expertise in wondzorg. In Noord-Nederland is zij ook betrokken bij het samenwerkingsverband Verpleegkundige Topzorg, waarin verpleegkundig specialisten van verschillende organisaties tijdelijk worden ingezet bij instellingen die zelf geen verpleegkundig specialist in huis hebben.

Proefprojecten

In Drenthe is het huisartsentekort bijzonder nijpend. Patiënten hebben vaak moeite om een afspraak te maken of überhaupt een huisarts te vinden. In reactie daarop lopen in de regio verschillende pilots om de verpleegkundig specialist een plek te geven in de eerstelijnszorg. Collega’s van Wiering – Muurling nemen deel aan deze pilots, en er is volgens haar duidelijk sprake van toenemende erkenning en waardering voor hun rol en expertise. Verpleegkundig specialisten worden daarbij steeds vaker ingezet als alternatief voor bijvoorbeeld specialisten ouderengeneeskunde.

Om te onderzoeken op welke manier (thuis)monitoringsverpleegkundigen kunnen bijdragen aan toekomstbestendige hybride zorg wordt binnenkort ook een onderzoek gestart. Het Catharina Ziekenhuis en Fontys Hogeschool starten samen met zorg- en kennispartners het onderzoeksproject BEST-MONITOR-IN-ACTION. In het project, dat een subsidie van 325.000 euro van ZonMw ontvangt, wordt met name gekeken naar de bijdrage aan gezamenlijke besluitvorming en het versterken van zelfmanagement bij patiënten door (thuis)monitoringsverpleegkundigen.