Vijf digitale zorgtrends voor 2026

Het afgelopen jaar maakte één ding glashelder: zorginstellingen kunnen niet meer zonder mobiele technologie. Van medische apparatuur en patiëntregistratie tot logistiek en facilitaire processen, mobiel is de ruggengraat van de moderne zorgorganisatie. Tegelijkertijd groeide de druk op zorgteams. Handmatige workflows, versnipperde IT-landschappen en beperkte zichtbaarheid zorgen voor inefficiëntie, terwijl compliance-eisen, cybersecuritydreigingen en personeelstekorten blijven toenemen.

Ok hebben Nederlandse zorgorganisaties dit jaar flinke stappen gezet als het gaat om AI. Het gebruik is gestegen van 43 naar 70 procent. Dat is een enorme vooruitgang. Tegelijkertijd zien we dat veel organisaties nog vastlopen op oude systemen. 93 procent van de IT-beslissers worstelt met legacy IT en bij 58 procent zijn platformen nog niet goed op elkaar aangesloten. Die versnippering zorgt ervoor dat zorgverleners niet altijd direct toegang hebben tot actuele patiëntinformatie en nog te veel tijd kwijt zijn aan handmatig werk en administratie, in plaats van aan hun patiënten.

Technologie moet werk verlichten

De centrale vraag voor zorgorganisaties is daarom niet langer of ze moeten digitaliseren, maar hoe. Technologie mag geen extra werk opleveren, maar moet werk wegnemen. Het werkt alleen als die zorgprofessionals in hun dagelijkse werk écht ondersteunt. Met die achtergrond deelt Peter Schuchmann, Sales Director Benelux bij SOTI, zijn vijf voorspellingen voor 2026. Een jaar waarin automatisering, on-device AI en slim devicebeheer bepalend worden voor continuïteit, veiligheid en efficiëntie.

1. Handmatige processen worden onhoudbaar

In 2026 bereiken handmatige workflows hun limiet. Het handmatig beheren van mobiele devices, het uitvoeren van updates, het bewaken van compliance en het onboarden van nieuw personeel leidt steeds vaker tot fouten, downtime en verhoogde risico’s. Zorgorganisaties zullen daarom versneld overstappen op geautomatiseerde provisioning, beveiligingsconfiguraties en onderhoud. Zo krijgen klinische teams weer ruimte om zich te richten op waar het om draait: patiëntenzorg.

2. On-device AI maakt zorg veerkrachtiger

Betrouwbare connectiviteit is in de zorg niet altijd vanzelfsprekend. On-device AI biedt hier uitkomst. Kleine, lokaal draaiende taalmodellen geven zorgprofessionals direct toegang tot protocollen, technische documentatie en apparaatgegevens, ook zonder netwerkverbinding. Dat verkort wachttijden in acute situaties en verhoogt de operationele weerbaarheid, juist op momenten waarop elke minuut telt.

3. Focus verschuift naar lifecycle device management

In plaats van steeds nieuwe technologie toe te voegen, gaan zorginstellingen hun bestaande IT-middelen slimmer benutten. Holistisch lifecycle management, van uitrol tot vervanging, biedt realtime inzicht in apparaatstatus, gebruik en prestaties. Dit vermindert downtime, ondersteunt MDR- en cybersecurity-compliance en maakt de overstap van reactief naar proactief beheer mogelijk.

4. AI ondersteunt zowel zorgprofessionals als IT-teams

AI wordt steeds zichtbaarder achter de schermen. Denk aan geautomatiseerde voorraadcontroles, slimme bevoorrading en AI-gestuurde tracking van apparatuur. Dat bespaart tijd en verlaagt de administratieve druk. Voor IT-teams biedt AI realtime inzicht in configuraties, systeemgedrag en storingsoorzaken, waardoor problemen sneller én structureler worden opgelost.

5. Digitale empowerment van de werkvloer

De grootste transformatie zit in het versterken van frontline medewerkers. Intuïtieve, AI-ondersteunde mobiele tools geven zorgprofessionals realtime inzicht in workflows, apparaatbeschikbaarheid en operationele knelpunten. Dit leidt tot snellere besluitvorming, minder stress en een betere continuïteit van zorg, met positieve effecten voor zowel medewerkers als patiënten.

Vooruitkijken naar 2026

Als we vooruitkijken naar 2026, dan is het duidelijk wat zorgorganisaties nodig hebben. Oplossingen die routinetaken automatiseren, werkprocessen slimmer en efficiënter maken en AI inzetten waar het echt helpt voor zowel zorgverleners op de werkvloer als voor IT-teams. Ook goed beheer van devices, van uitrol tot vervanging, speelt daarin een steeds grotere rol. Digitale tools moeten zorgteams helpen om sneller beslissingen te nemen, de zorg veilig en continu te houden en uiteindelijk betere zorg te leveren.