Virtuele zorgverlener Julia helpt patiënten met heup- en knieartrose

Patiënten van het Radboudumc gebruiken tegenwoordig de spraakgestuurde technologie van virtuele zorgverlener Julia om zich beter voor te bereiden op hun eerste consult binnen het zorgpad heup- en knieartrose op de afdeling Orthopedie. Health Innovation Labs van het umc begeleidt de ontwikkeling en opschaling van de AI-gebaseerde Julia. “Door Julia verloopt de intake veel beter, komen patiënten goed geïnformeerd naar het eerste consult en besparen we kostbare tijd”, vertelde Sebastiaan van de Groes, orthopedisch chirurg en geestelijk vader van Julia, in een recente editie van ICT&health.

Patiënten hebben de neiging zich meer open te stellen richting een digitale zorgverlener dan naar een mens van vlees en bloed, constateert Sebastiaan van de Groes na de eerste maanden met Julia als eerste aanspreekpunt voor tientallen patiënten.



“Er is ook bij zorgcollega’s nu geloof in de waarde van AI en de oplossingen die technologie kan bieden voor de toenemende personeelstekorten en groeiende werkdruk in de zorg. Twee jaar geleden kreeg ik van Radboudumc groen licht om de virtuele zorgverlener te ontwikkelen die uiteindelijk Julia ging heten.”

Meer dan digitale intake

Patiënten komen in de aanloop van hun eerste consult via hun persoonlijke patiëntportaal mijnRadboud terecht bij het prototype van Julia. Zij is veel meer dan een digitale intake en vragenlijst. Patiënten spreken met een avatar die praat, luistert, doorvraagt en samenvat. Achter de intuïtieve interface schuilt krachtige technologie. In de basis is Julia een slim script gecombineerd met AI-spraakherkenning, die gesprekken soepel laat verlopen door slimme dialoogsystemen en gevalideerde vragenlijsten.



Een door AI samengevat gesprek komt, na een check en akkoord van de patiënt, terecht bij de behandelend arts ter voorbereiding op het eerste consult. Hierdoor heeft de arts meer tijd om aan de patiënt, diens klachten en de behandeling te besteden. En dat leidt tot betere zorg en een efficiëntere tijdsbesteding.

Informatie en vertrouwen

De winst is aanzienlijk, constateren Van de Groes en mede-onderzoeker Katja Saris nadat tientallen patiënten de innovatie al gebruikten. Julia filtert en structureert de informatie, waardoor artsen efficiënter kunnen werken en meer tijd kunnen besteden aan directe zorg.



De spraaksturing is een essentieel onderdeel van Julia en maakt de innovatie zeer geschikt voor laaggeletterden. In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Van de Groes: “Zij vinden taal vaak lastig, maar hebben geen moeite met spreken tegen een virtuele zorgverlener. De eerste reacties van laaggeletterde patiënten zijn echt heel enthousiast. Het voelt natuurlijk voor hen, en ze bouwen een soort vertrouwensrelatie op met Julia. Ze zien haar als veilig en geduldig.”

Brede inzet

Geestelijk vader Van de Groes hoopt dat Julia over een paar jaar Radboudumc-breed wordt ingezet ter voorbereiding op eerste consulten. Met nóg bredere inzet in het vooruitzicht. Ambitieus? Ja, maar voor de innovatieafdeling van Radboudumc is duidelijk dat Julia een vernieuwende en toegankelijke manier is voor patiënten om zich voor te bereiden op hun consult.

