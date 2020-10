Vital10, gezonder leven en revalideren 2.0

Op het eerste gezicht lijkt Vital10 een van de vele gezondheidsapps en -programma’s die tegenwoordig in de verschillende app stores beschikbaar zijn. Apps die ons moeten aansporen gezonder te leven. Deze apps doen dat doorgaans met tips, meldingen, het tellen van stappen, meten van hartslag en andere vitale functies.

Vital10 gaat echter veel verder. Natuurlijk, de gezondheidstips, meldingen en metingen vormen ook een onderdeel van Vital10. Maar Vital10 is veel breder dan dat. Het is een laag boven op de hele breedte van de zorg. Van preventie tot en met revalidatie, inclusief monitoring op afstand en de mogelijkheid om direct in contact te komen met een zorgprofessional.

Vital10, meer dan een gezondheidsapp

Een ander groot verschil met ‘standaard gezondheidsapps’ is dat gebruikers van Vital10 ook persoonlijke ondersteuning kunnen krijgen bij het behalen van gezondheidsdoelen. Van een coach, diëtist of fysiotherapeut bijvoorbeeld. Daarnaast biedt Vital10 ook diverse programma’s voor mensen die moeten herstellen van een hartaanval, beter met diabetes willen omgaan, een verhoogde bloeddruk of cholesterol moeten verlagen, stress verminderen of gewoon gezonder willen eten. Maar ook ondersteuning van patiënten die revalideren van COVID-19. Dit zijn, dat is inmiddels duidelijk geworden, doorgaans langere revalidatietrajecten waarbij niet alleen monitoring en controle op afstand gewenst zijn, maar ook het aanpassen van de leefstijl en therapie om de conditie van spieren en longen weer op niveau te krijgen.

Bij al deze doelstellingen is voor Vital10 één factor, naast gezond(er) worden, het allerbelangrijkst. Het plezier op weg naar het einddoel. Dat is volgens Sabine Pinedo namelijk de enig werkende manier om de motivatie aan te wakkeren die nodig is om de noodzakelijke gedragsverandering te weeg te brengen die naar een gezondere leefstijl moet leiden. “Bij patiënten die herstellen van een hartinfarct of COVID-19 komt die motivatie vrijwel altijd vanzelf. Zij zien de noodzaak van een gezondere levensstijl wel in”, aldus Sabine.

Ziekenhuizen wel, zorgverzekeraars niet

Bijzonder is dat zorgverzekeraars nog nauwelijks interesse hebben in preventieprogramma’s als Vital10. “Een zorgverzekeraar verdient niets aan gezonde mensen. Zij bestaan bij de gratie van zieken”, aldus Sabine. Toch roepen veel zorgverzekeraars dat ze preventie wél belangrijk vinden. “Dat is voor de bühne”, zegt Sabine.

Vital10 moet uiteindelijk voor iedereen toegankelijk worden. Momenteel wordt voor de preventie samengewerkt met Arbodiensten, bedrijven, ziekenhuizen en gemeenten. Organisaties die belang hebben bij gezonde mensen. Een gezonde levensstijl leidt tot minder ziekteverzuim, minder ziekenhuisopnames en dus ook minder ziektekosten.

Dokter in de broekzak

Eind dit jaar start Vital10 met het aanbieden van diverse abonnementen die voor iedereen beschikbaar zullen zijn. Die worden in de vorm van een Fremium-model, gratis met premium modules en credits voor coaching aangeboden. Premium modules lopen uiteen van 5-100 euro per maand. Bij het meest uitgebreide abonnement heeft de gebruiker naast de toegang tot een coach ook de mogelijkheid om via de app direct in contact te komen met een arts, coach of specialist. Bij sommige abonnementen, denk daarbij met name aan hartrevalidatie of diabetes, is ook de controle van meetgegevens door zorgprofessionals inbegrepen. Wanneer zij een (verontrustende) verandering zien, wordt preventief contact opgenomen met de abonnee of revaliderende patiënt om medische tips en advies te geven.

De abonnementen, betaald en onbetaald, worden vergezeld van een puntenprogramma waarmee abonnees kunnen sparen voor cadeaus of korting op thuismeet apparatuur zoals een slimme weegschaal, smartwatch, gezondheidswearable, bloeddruk-, glucose- of hartslagmeter. Vital10 benadrukt echter dat het verkopen van dergelijke apparatuur geen speerpunt is. Iedereen kan ook gewoon gebruik maken van thuismeet apparatuur of de wearables die zij al gebruiken.

Eind dit jaar start Vital10 met het aanbieden van een ‘Abonnement op je gezondheid’

Nederlandse Innovatie Prijs 2020

Op 19 oktober worden de genomineerden voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2020 gepresenteerd tijdens een tv-uitzending van het programma ‘De Wereld van Morgen’. Tijdens die uitzending wordt ook de winnaar bekendgemaakt. Die wordt geselecteerd door een jury van elf experts, bestaande uit:

De Nederlandse Innovatie Monitor 2020 is een initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam.