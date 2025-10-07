Ziekenhuis Amstelland verplaatst zorg succesvol naar thuissituatie

Ziekenhuis Amstelland werkt intensief samen met (thuis)zorginstellingen om steeds meer ziekenhuiszorg naar de vertrouwde omgeving van de patiënt te verplaatsen. Inmiddels hebben al meer dan 750 cliënten gebruikgemaakt van deze zogenoemde ziekenhuisverplaatste zorg. Een treffend voorbeeld hiervan is het succesvolle proefproject met aderlatingen aan huis, opgezet in samenwerking met Amstelring Wijkzorg. Deze aanpak is inmiddels uitgegroeid tot een vast onderdeel van het zorgaanbod.

De voordelen van deze manier van zorgverlening zijn duidelijk: patiënten ervaren meer comfort, houden meer regie en besparen reistijd. Tegelijkertijd leidt de aanpak tot meer werkplezier onder zorgverleners en ontstaat er meer ruimte in het ziekenhuis voor patiënten met complexere zorgvragen. “Het gaat om laagcomplexe zorg met een kleine kans op bijwerkingen. Dat maakt het uitermate geschikt om thuis aan te bieden. Met een nieuw zorgpad en duidelijke afspraken zorgen we voor maximale veiligheid en meer flexibiliteit voor de patiënt”, vertelt internist-hematoloog bij Ziekenhuis Amstelland, Louise Schilder.

Proefproject

Aderlating is een veelgebruikte behandeling bij aandoeningen zoals bij een te hoog ijzergehalte (hemochromatose) of wanneer er te veel rode bloedcellen in het bloed aanwezig zijn (polycythaemia vera). Tot voor kort moesten patiënten hiervoor naar het ziekenhuis komen voor een behandeling. Binnen het proefproject kregen zij hun eerste aderlating in het ziekenhuis. Daarna vonden vervolgbehandelingen veilig thuis plaats via speciaal opgeleide en bevoegde wijkverpleegkundigen van het speciaal technisch team van Amstelring Wijkzorg.

De aderlatingen vormen slechts één voorbeeld van ziekenhuisverplaatste zorg. Ook infuustherapie en het toedienen van zoledroninezuur tegen botontkalking vinden inmiddels veilig thuis plaats. Thuiszorgorganisaties Brentano, Amstelring Wijkzorg en de Zonnehuisgroep Amstelland gaan ook de katheterzorg doen in de wijk. Door duidelijke protocollen binnen de wijkzorg, gerichte scholing, intensieve samenwerking met de ziekenhuisapotheek en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek is deze zorg in de thuissituatie even veilig als in het ziekenhuis.

Marieke van Veen en Esmee Lagarde, De coördinatoren technisch team Amstelring Wijkzorg, Marieke van Veen en Esmee Lagarde, vertellen dat de cliënten zich rustiger en zelfstandiger voelen als ze thuis worden geholpen. Dit blijkt ook uit de cijfers die de cliënten geven aan deze voor en nieuwe zorgvorm, namelijk een 8,9. Ook de zorgverleners zelf ervaren meer voldoening: afwisseling, verdieping en het persoonlijke contact maken hun werk aantrekkelijker. Tegelijkertijd zorgt deze aanpak voor minder reisbewegingen en efficiënter gebruik van ziekenhuisruimte en dat betekent een duurzame win-winsituatie.

Toekomstbestendige werkwijze

Wat begon als een idee tijdens een overleg in Ziekenhuis Amstelland, is uitgegroeid tot een solide en bewezen werkwijze. Volgens projectleider Sven Alders zijn succesvolle voorbeelden uit andere regio’s vertaald naar de lokale situatie en gecombineerd met de aanwezige expertise: “Altijd met oog voor de patiënt en veiligheid als uitgangspunt.”

De medisch specialist blijft eindverantwoordelijk en overlegt met de patiënt of zorg thuis een geschikte optie is. Wanneer nodig, worden de medische handelingen uitgevoerd door wijkverpleegkundigen. In sommige gevallen kunnen patiënten of mantelzorgers na duidelijke instructies (een deel van) de zorg zelfstandig uitvoeren.

Fit For the Future

Deze ontwikkeling is onderdeel van Fit For the Future. Dat is een programma waarin Ziekenhuis Amstelland werkt aan toekomstbestendige zorg in samenwerking met Amsterdam UMC, Amstelland Zorg, de huisartsencoöperatie Amstelland, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, Brentano, de Huisartsenpost Amstelland en met steun van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (in samenwerking met Zilveren Kruis).

Onder het motto ‘thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet’ streven Ziekenhuis Amstelland en samenwerkingspartners ernaar om de zorg toegankelijk, vernieuwend en mensgericht te houden. Door actief te luisteren naar patiënten en zorgpartners, werken zij voortdurend aan verbetering en het ontwikkelen van slimme oplossingen. Op deze manier bouwen zij samen aan een toekomst waarin iedereen meetelt en goede zorg voor iedereen bereikbaar blijft.