Beleidsregel Innovatie honoreert ‘Ziekenhuis op Wielen’

Het ´Ziekenhuis op wielen´ is een experiment van Allerzorg waarbij verpleegkundig specialisten bij mensen thuis kunnen komen. De innovatie is gestart voor mensen met huidaandoeningen zoals verdachte plekjes, jeuk en complexe wonden. De NZa heeft onder de Beleidsregel Innovatie een beschikking afgegeven voor het Ziekenhuis op Wielen.

Experimenteren met innovatieve zorgprestatie

De Beleidsregel Innovatie geeft zorgaanbieders en zorgverzekeraars de kans om maximaal drie jaar te experimenteren met een innovatieve zorgprestatie. In dit geval dus het Ziekenhuis op Wielen.

Karin Timm, verpleegkundig specialist AGZ én directeur Kwaliteit en Veiligheid: “Ziekenhuis op Wielen zorgt ervoor dat de zorg persoonlijker, efficiënt en goedkoper wordt. De belasting voor patiënt, familie en mantelzorgers is bij deze vorm van anderhalvelijnszorg minimaal. De verpleegkundig specialist vormt hier een aanvulling in de eerste lijn op de zorg van de huisarts.”



Allerzorg & Ziekenhuis op Wielen

Zorgverzekeraar a.s.r. zag direct de meerwaarde van deze innovatie en schreef samen met Allerzorg de businesscase. Zilveren Kruis en ONVZ hebben zich inmiddels aangesloten bij het experiment en meerdere andere verzekeraars zijn van plan om aan te haken. In dit anderhalvelijnsexperiment wordt de Verpleegkundig Specialist (VS) als zelfstandig behandelaar in de eerste lijn ingezet. Julia Reh, zorginkoper ouderenzorg bij a.s.r.: “Substitutie van de tweede- naar de eerstelijn is één van de ontwikkelingen die zal bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg.”

Ziekenhuiszorg thuisbrengen

In de praktijk zijn er steeds meer initiatieven om zorg buiten de muren van het ziekenhuis te brengen. Dat kan doordat zorgverleners, zoals bij het Ziekenhuis op Wielen, naar de patiënt toekomen. Maar het lukt ook door allerlei slimme apps en thuismonitoring. Het volgen van een hartrevalidatieprogramma kan bijvoorbeeld net zo goed thuis als in het ziekenhuis plaatsvinden. Dat concludeert promovendus Rutger Brouwers (TU Eindhoven) op basis van een onderzoek naar telerevalidatie. Het is dan ook tijd om deze vorm van e-health op grote schaal in te voeren, vindt Brouwers.