Zorgpersoneel in Enschede: de vraag blijft stijgen

Zorginstellingen in Enschede en omstreken blijven zoeken naar personeel. De vraag naar zorg groeit door de vergrijzing, terwijl het aanbod van gekwalificeerde professionals achterblijft. Flexibel werken biedt daarvoor een uitkomst.

Een cliënt die te maken krijgt met steeds wisselende gezichten. Een team dat structureel draait op minder mensen dan gepland. Ook in Twente is dat geen zeldzaam beeld meer.

Een sector die breed onder druk staat

Volgens cijfers van het CBS werkten in 2024 bijna 1,7 miljoen mensen in zorg en welzijn, ruim 17 procent van alle werkenden in Nederland. Toch blijft de vraag naar personeel groeien, ook in regio’s buiten de Randstad zoals Twente.

Voor zorginstellingen in Enschede betekent dit dat vacatures regelmatig langer openstaan dan wenselijk is, ondanks een groeiend takenpakket door technologische ontwikkelingen in de zorg. Zorgtechnologie verandert het werk, maar vervangt het personeel niet.

Instellingen investeren daarom steeds vaker in opleiding en begeleiding van nieuw personeel. Dat kost tijd, terwijl de vraag naar zorg ondertussen gewoon doorloopt.

Flexibel werken past bij deze tijd

Niet elke zorgprofessional wil zich vastleggen bij één instelling. Sommigen zoeken juist afwisseling tussen locaties, of willen werk dat past bij hun huidige levensfase. Anderen combineren zorgwerk bewust met een studie of een gezin.

Bij Maandag® bepaal je zelf hoeveel uren en op welke momenten je beschikbaar bent. Zo blijft het werk haalbaar naast de rest van je leven. Wie op zoek is naar Maandag vacatures in de zorg in Enschede, vindt functies bij instellingen door heel Twente. Van tijdelijke diensten tot langere opdrachten.

Wat flexibele inzet oplevert voor cliënten

Een instelling die snel personeel kan inzetten, voorkomt dat cliënten worden geconfronteerd met te veel wisselende gezichten. Voor de zorgprofessional zelf betekent het afwisseling en de kans om ervaring op te doen bij verschillende instellingen. Gek genoeg zien veel zorgprofessionals die op meerdere plekken werken, dat ze juist daardoor scherper blijven in hun vak.

Instellingen die vaker met flexibele krachten werken, merken ook dat de instroom van nieuwe collega’s soepeler verloopt. Een goede introductie op de eerste dag helpt daarbij enorm, net als een collega die de eerste vragen beantwoordt.

Werkplezier & impact

Werken in de zorg draait om kleine, waardevolle momenten. Een cliënt die opknapt van aandacht, een dag die net iets soepeler verloopt dan verwacht. Ook een technisch hulpmiddel dat goed werkt, kan het verschil maken in hoe soepel een dienst verloopt.

Die betekenis verandert niet door flexibel te werken. Je bent er nog steeds voor mensen die dat nodig hebben, op de momenten die jij kiest.

Werken bij Maandag®

In Twente op zoek naar een nieuwe zorgopdracht? Maandag® bemiddelt zorgprofessionals naar instellingen in Enschede en omgeving. Persoonlijke begeleiding, een salaris waar je tevreden mee bent en de ruimte om je werk zelf in te delen: dat is wat je krijgt.

Onze adviseurs kennen de instellingen in de regio goed en denken graag met je mee. Stuur een bericht en ontdek wat er mogelijk is, ook als je nog twijfelt.