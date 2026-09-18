Kanker.nl bundelt informatie over kanker en werk

Sinds deze week (15 september) is er één centrale online plek voor informatie over kanker en werk. Kanker.nl/werk brengt praktische informatie en handvatten samen voor werkenden, werkgevers, zorgprofessionals en arbeidsprofessionals. De nieuwe omgeving moet helpen om werk tijdig te bespreken, mogelijkheden te verkennen en passende begeleiding te vinden. Aanleiding is onder meer het versnipperde en deels verouderde informatieaanbod over werken tijdens en na kanker.

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 60.000 werkende mensen de diagnose kanker. Daarmee ontstaan uiteenlopende vragen over de combinatie van behandeling en werk. Sommigen kunnen tijdens een behandeling blijven werken, eventueel met aanpassingen. Voor anderen is tijdelijk stoppen noodzakelijk. Ook de terugkeer naar werk kan vragen oproepen over opbouw, begeleiding en aanpassingen.

De mogelijkheden verschillen per persoon, behandeling en werksituatie. Kanker.nl/werk brengt informatie hierover samen die voorheen op verschillende plekken te vinden was. De informatie is geactualiseerd en afgestemd op verschillende doelgroepen.

Werk bespreekbaar

De nieuwe omgeving benadrukt dat werk al vanaf de diagnose aandacht kan krijgen. De ervaring van een patiënt die tijdens zijn behandeling betrokken bleef bij zijn werk illustreert dat werk ook een sociale functie kan hebben. Enkele uren of aangepaste werkzaamheden kunnen iemand het gevoel geven onderdeel te blijven van een team.

Wat mogelijk en passend is, verschilt per situatie. Daarvoor is het belangrijk om wensen, gezondheid en werkomstandigheden mee te nemen in het gesprek. Zorgprofessionals kunnen werk vroegtijdig ter sprake brengen. Werkgevers en arbeidsprofessionals kunnen vervolgens samen met de werkende kijken naar begeleiding en mogelijke aanpassingen.

Verschillende doelgroepen

Kanker.nl/werk biedt werkenden onder meer informatie over gesprekken met hun werkgever en bedrijfsarts. Werkgevers vinden er handvatten voor begeleiding en re-integratie. Voor arbeidsprofessionals is informatie beschikbaar over werkvermogen en de gevolgen van kanker. Zorgprofessionals krijgen praktische aanknopingspunten om het onderwerp werk met patiënten te bespreken en hen naar passende informatie te verwijzen. Volgens de initiatiefnemers moet de centrale aanpak het gemakkelijker maken om van vragen over werk naar concrete mogelijkheden te komen.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) leverde vanuit het patiëntperspectief een bijdrage aan de ontwikkeling. Het uitgangspunt daarbij is dat mensen na een kankerdiagnose behoefte kunnen houden aan deelname aan het maatschappelijke leven. Werk kan daarin een rol spelen. De nieuwe omgeving moet mensen ondersteunen bij het maken van keuzes over werk en inkomen.

Kanker.nl/werk is ontwikkeld binnen het project Kanker & Werk. Daarbij werken Amsterdam UMC, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), NFK, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA), re-integratiebureau Re-turn en Stichting kanker.nl samen. ZonMw maakte het project mogelijk.

Campagne en toolkit

De lancering gaat gepaard met de campagne ‘Werk en kanker. Er kan vaak meer dan je denkt.’ Brancheorganisaties, zorginstellingen en andere betrokken organisaties kunnen de campagne en de nieuwe informatie via hun eigen kanalen onder de aandacht brengen. Hiervoor is een communicatietoolkit beschikbaar.

De ontwikkeling sluit aan bij eerdere initiatieven om betrouwbare informatie van kanker.nl beter beschikbaar te maken voor patiënten en zorgprofessionals. Zo schreven we begin 2023 over de integratie van kanker.nl-informatie in BeterDichtbij.