Zuid-Limburg bij uitstek geschikt als living lab voor MedTech

Zuyderland ziet het Groeiplan MedTech, dat 18 december werd gepresenteerd in Den Haag, als een strategische kans om economische groei en zorginnovatie nadrukkelijk met elkaar te verbinden. Niet alleen op nationaal niveau, maar juist ook regionaal. In die ambitie neemt Zuid-Limburg een bijzondere positie in: als regio met grote gezondheidsuitdagingen én als plek waar samenwerking en digitale zorg al concreet vorm krijgen.

De urgentie is hoog. Zuid-Limburg kent één van de grootste gezondheidsachterstanden van Nederland, terwijl de druk op de zorg toeneemt en het tekort aan zorgprofessionals groeit. Dat vraagt om fundamenteel andere keuzes in de organisatie van zorg, met slimme inzet van technologie en nieuwe zorgmodellen. Tegelijkertijd wordt in de regio al jaren gebouwd aan een open innovatie-ecosysteem, waarin huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, ouderenzorg en ggz samen optrekken. Die combinatie van noodzaak en samenwerking maakt Zuid-Limburg bij uitstek geschikt als living lab voor medische technologie.

Digitale zorg als fundament

Zuyderland heeft samen met regionale partners laten zien dat digitale zorg op schaal kan werken. Zo worden inmiddels 13.500 patiënten ondersteund via telemonitoring en zijn tien eNurses actief in de begeleiding op afstand. Deze bewezen infrastructuur vormt een stevig fundament voor verdere opschaling en innovatie, waaronder de ontwikkeling van een Regionaal Command Center. Dit initiatief wordt genoemd als één van de ‘flagships’ binnen het Groeiplan MedTech en sluit naadloos aan bij de regionale ambities.

Innovatiekracht

Juist in regio’s met grote gezondheidsverschillen kan medische technologie het verschil maken. Door diagnostiek dichter bij de patiënt te organiseren en zorgprocessen slimmer in te richten, ontstaat ruimte voor betere toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Autonome MRI-systemen zijn daar een concreet voorbeeld van: ze kunnen bijdragen aan vroegere signalering van complexe aandoeningen, kortere wachttijden en betere behandeluitkomsten.

In combinatie met het innovatie-ecosysteem rond Brightlands en de regionale Health Data & AI Alliantie beschikt Zuid-Limburg over de juiste randvoorwaarden om als pilotregio te fungeren voor dit soort doorbraaktechnologieën. Data, technologie en zorgpraktijk komen hier samen in een realistische setting, met directe maatschappelijke impact.

Opschalen

Volgens Zuyderland is dit hét moment om door te pakken. “Zuid-Limburg wil niet alleen de gezondheidsachterstand verkleinen, maar ook vooroplopen in zorginnovatie,” stelt Esther Talboom-Kamp, lid van de Raad van Bestuur van Zuyderland. “Met onze bewezen digitale infrastructuur en sterke regionale samenwerking zijn wij klaar om als living lab te fungeren voor de MedTech-flagships. Samen maken we Nederland toekomstbestendig.”

Het Groeiplan MedTech schetst de ambitie om Nederland uit te laten groeien tot het leidende MedTech-ecosysteem van Europa. Zuyderland laat zien hoe die ambitie in de praktijk vorm kan krijgen. Zuid-Limburg is daarmee niet alleen een regio met urgentie, maar ook met daadkracht en innovatievermogen. De voorwaarden zijn aanwezig – nu is het tijd om te versnellen.