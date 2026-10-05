Zuid-Limburg krijgt 3,2 miljoen euro voor preventie en zorginnovatie

Zuid-Limburg krijgt ruim 1,6 miljoen euro uit de Regio Deal Zuid-Limburg en Parkstad voor de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur rond preventie en vitaliteit. Regionale partners dragen gezamenlijk nog eens 1,6 miljoen euro bij. Daarmee komt de totale omvang van het project uit op ongeveer 3,2 miljoen euro. De aanvraag werd ingediend door het Kennis- en Expertisecentrum Preventie en Vitaliteit van Maastricht UMC+ en GGD Zuid-Limburg, namens de regionale partners.

Het voorstel richt zich vooral op het beter benutten, verbinden en toepassen van bestaande kennis over preventie en gezondheid in Zuid-Limburg. De komende jaren moet daarmee worden bijgedragen aan een regio waarin inwoners langer gezond kunnen leven, gezondheidsverschillen kleiner worden en zorg toegankelijk blijft.

Het programma bouwt voort op het eerder gestarte traject ‘Samenhang in Preventie Zuid-Limburg’. In beide trajecten staat het verbinden van bestaande regionale structuren en netwerken centraal. Zo moeten onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid elkaar sneller weten te vinden en kennis beter in de praktijk kunnen worden toegepast.

Twee ontwikkellijnen

De inzet kent twee samenhangende ontwikkellijnen:

Versterking van de kennisinfrastructuur (overzicht en verbinding creëren, praktijkvragen gezamenlijk begrijpen en beantwoorden, kennis delen en volgen wat werkt).

Toepassen en leren in de praktijk, aan de hand van actuele vragen.

De aanvraag is geschreven vanuit het Kennis- en Expertisecentrum Preventie en Vitaliteit en GGD Zuid-Limburg, namens partners als het Voorliggend Verbond, gemeenten, zorgverzekeraars en Burgerkracht Limburg. De bovengenoemde ontwikkellijnen worden uitgevoerd onder gezamenlijke regie van UM/Maastricht UMC+ (in afstemming met de GGD) en Zuyd Hogeschool, in samenwerking met een brede regionale coalitie.

Zorgtransitie Parkstad en Zuid-Limburg

Tegelijk met de toekenning van de aanvraag voor Samenhang in Preventie Zuid-Limburg is ook een tweede aanvraag toegekend: Zorgtransitie Parkstad en Zuid-Limburg, ingediend door Zuyd Hogeschool. Het project versterkt de samenwerking tussen UM/Maastricht UMC+ en Zuyd Hogeschool door het Kennis- en Expertisecentrum Preventie en Vitaliteit te verbinden met het Kenniscentrum Rechtvaardige en Gezonde Samenleving van Zuyd.

Daarmee ontstaat een sterkere verbinding tussen het hbo en wo, passend bij de regionale ambitie om het Life Sciences & Health-ecosysteem verder te versterken. De financiering maakt het mogelijk om de komende jaren intensiever samen te werken aan het opleiden en behouden van zorgprofessionals, het versnellen van zorginnovatie en het versterken van het regionale kennis- en innovatie-ecosysteem.

Proeftuin zorginnovatie

De nieuwe samenwerking sluit aan bij eerdere plannen om Parkstad en Zuid-Limburg verder te ontwikkelen als proeftuin voor zorginnovatie. ICT&health schreef daar vorige maand over. Zuyderland, MUMC+, Zuyd Hogeschool, gemeenten en andere regionale partners willen innovaties sneller naar de dagelijkse zorgpraktijk brengen. Ook daarbij staat samenwerking tussen zorg, onderwijs, kennisinstellingen en andere partijen centraal.