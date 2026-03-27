Zuid-Limburg krijgt een Mobiel Medisch Team

De acute zorg in Zuid-Limburg wordt de komende jaren versterkt met de komst van een eigen Mobiel Medisch Team (MMT). De Tweede Kamer heeft hiervoor extra middelen vrijgemaakt binnen de VWS-begroting. Het team krijgt als uitvalsbasis het bedrijventerrein bij Beek en moet naar verwachting volgend jaar operationeel zijn.

Met deze uitbreiding wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de responstijden en de beschikbaarheid van medisch specialistische zorg buiten het ziekenhuis in de regio.

Kortere responstijden en betere toegankelijkheid

Volgens Helen Mertens, bestuursvoorzitter van Maastricht UMC+ en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), is de komst van het MMT essentieel voor Zuid-Limburg.

De regio is momenteel voor specialistische medische inzet buiten het ziekenhuis afhankelijk van teams van onder meer het Radboudumc en het Universitätsklinikum Aachen. Dit leidt in de praktijk tot langere aanrijtijden dan wenselijk is bij acute, levensbedreigende situaties. Met een eigen team verwacht de regio de kwaliteit en toegankelijkheid van acute zorg aanzienlijk te verbeteren. “We kunnen sneller ter plaatse zijn en direct specialistische zorg leveren waar dat nodig is,” aldus Mertens.

Nu de structurele financiering is geregeld, verschuift de focus naar implementatie. In de komende periode wordt de locatie ingericht en start de werving en opleiding van personeel. Het team zal bestaan uit een medisch specialist, een gespecialiseerd verpleegkundige en een chauffeur.

Het MMT opereert aanvullend op de ambulancezorg en is specifiek bedoeld voor complexe medische handelingen in levensbedreigende situaties buiten het ziekenhuis. Daarmee vormt het een cruciale schakel in de acute zorgketen.

Samenwerking in de keten centraal

Het Limburgse MMT is een gezamenlijk initiatief van Maastricht UMC+, het Netwerk Acute Zorg Limburg en Ambulancezorg Limburg. De betrokken partijen benadrukken dat het team niet alleen de paraatheid vergroot, maar ook de samenwerking binnen de acute zorgketen versterkt. Door specialistische interventies al ter plaatse te starten, kan de druk op spoedeisende hulpafdelingen worden verminderd en kan vervolgzorg efficiënter worden ingericht.

De vraag naar inzet van MMT’s is de afgelopen tien jaar sterk gestegen. Hierdoor staat de beschikbaarheid van deze specialistische teams in meerdere regio’s onder druk. De uitbreiding in Zuid-Limburg draagt bij aan een betere spreiding van capaciteit. Vorig jaar pleitten Medisch Spectrum Twente en Isala nog voor een MMT dat gestationeerd zou moeten worden op luchthaven Teuge.

Nederland beschikt momenteel over vier MMT’s, met standplaatsen bij onder andere het Amsterdam UMC, Erasmus MC, Radboudumc en UMC Groningen. Deze teams maken gebruik van zowel helikopters als speciaal uitgeruste voertuigen om snel ter plaatse te zijn. Met de toevoeging van een MMT in Zuid-Limburg wordt de landelijke dekking verder verbeterd en wordt een stap gezet richting een toekomstbestendig netwerk van acute zorgvoorzieningen.