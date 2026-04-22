Onderzoek: internationale zorgreviews vergroten transparantie

Internationale beoordelings- en reviewplatforms waarop patiënten hun ervaringen met zorg delen, dragen bij aan meer transparantie en patiëntgerichtheid in de gezondheidszorg, ondanks verschillen in opzet en focus. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel naar veertien platforms in OESO-landen. De studie laat zien hoe betrouwbaarheid wordt geborgd en welke lessen dit biedt voor Nederland, onder meer voor ZorgkaartNederland en verdere ontwikkeling van transparantie als kernprincipe.

Sommige platforms zijn vooral bedoeld om patiënten te ondersteunen bij het kiezen van een zorgverlener, terwijl andere juist meer gericht zijn op het delen van patiëntervaringen en het bevorderen van leerprocessen binnen zorginstellingen. Platforms zoals CareOpinion, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, leggen daarbij nadruk op de dialoog tussen patiënten en zorgverleners en maken zichtbaar welke acties er naar aanleiding van feedback zijn ondernomen.

Betrouwbaarheid blijft uitdaging

Toekomstige platforms moeten de samenwerking tussen patiënten en zorgverleners verder versterken, weerstand onder professionals moeten verminderen en een balans moeten vinden tussen openheid en vertrouwen. Betrouwbaarheid blijft daarbij een belangrijke uitdaging. De meeste platforms maken gebruik van verificatie, moderatie en redactionele controle om feedback zo eerlijk en betrouwbaar mogelijk te houden. Toch blijven zorgprofessionals vaak terughoudend om deel te nemen, vooral wanneer beoordelingen op individueel niveau openbaar worden gemaakt.

Zoals een deskundige die tijdens het onderzoek is geïnterviewd zei: “Keuzevrijheid vormt de basis voor innovatie en verbetering. Keuzevrijheid voor de patiënt is belangrijk in een systeem dat we voortdurend willen verbeteren en waarin we de mening van de patiënt centraal stellen.” Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Zorginstituut Nederland. Het is gebaseerd op literatuuronderzoek en gesprekken met eigenaren van beoordelings- en recensieplatforms, evenals met deskundigen.

Openbare cijfers

In juli 2024 schreven we ook over de transparantie van zorgkwaliteit, onder meer via 'check'-websites. Vanaf 1 juli 2024 zijn Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck vernieuwd met actuele kwaliteitscijfers en uitgebreidere informatie. De websites helpenpatiënten om zorg beter te begrijpen en om een beter geïnformeerde keuze te kunnen maken. Ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen willen hiermee bijdragen aan meer transparantie in de zorg. Naast kwaliteitsgegevens, patiëntervaringen en wachttijden wordt ook meer inzicht gegeven in samenwerkingen tussen zorginstellingen, vooral bij complexe zorg en regionale overleggen.

Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck maken gebruik van al aangeleverde en openbare cijfers om extra administratieve lasten te voorkomen. De informatie is herleidbaar vanuit het Openbaar Databestand dat jaarlijks wordt gepubliceerd. Naast Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck is ook op andere plekken informatie over kwaliteit beschikbaar. Zo staat er op de overheidssite Zorginzicht staat een compleet overzicht van websites met openbare data.