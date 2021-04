Heeft professional huisartsenzorg benodigde digitale vaardigheden?

Digitalisering in de zorg is niet meer weg te denken. Iedereen werkt met een HIS, we mailen, we appen, we gebruiken Siilo of Telegram of Signal, we bieden onze patiënten een patiëntenportaal aan voor de online afspraken, herhaalrecepten of e-consulten, misschien leveren we al zorg op afstand, of beeldbellen we. Onze patiënten, of wijzelf, dragen stappentellers, smartwatches, gebruiken smartphone om informatie op te zoeken op thuisarts.nl of op de praktijkwebsite.

Al deze oplossingen rondom applicaties, e-health, zorgtechnologie en communicatieplatformen vragen nogal wat van de huisartsenzorg. Kennis en vaardigheden, tijd, een goede infrastructuur, een nieuwe inrichting van zorgprocessen, digivaardige patiënten en een veranderbereidheid van medewerkers en patiënten. Digitale vaardigheden dragen naar onze mening voor een groot deel bij aan de benodigde oplossingen.

Wat leveren digitale vaardigheden op?

Digitale skills dragen bij aan ‘lekker werken’. Handigheid zien en handigheid krijgen in de gereedschappen die zo belangrijk voor ons zijn. Mogelijkheden zien. De telefoon ontlasten. Nooit meer de verzuchting “al weer een wachtwoord?”. Handig omgaan met mails en niet meer bedolven worden. Informatie die je veel gebruikt snel weten te vinden. We horen geluiden dat die digitale skills echter niet overal up to date zijn.

Zelftest digitale vaardigheden

Daarom hebben wij eind 2020 samen met medewerkers uit de huisartsenzorg een zelftest ontwikkeld. Daarmee kunnen zij toetsen hoe digivaardig ze zelf zijn en waar nog uitdagingen zitten.

Die lijst wordt nu gebruikt voor een groot landelijk onderzoek van de Coalitie Digivaardig in de zorg en de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (die ook de financiering op zich nam).

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we voor het ontwikkelen van producten en diensten waarmee medewerkers huisartsenzorg hun digitale vaardigheden in hun eigen tempo, op hun eigen manier kunnen verbeteren.

Doe mee

U kunt, net als Henk, meedoen aan de online vragenlijst tot 13 mei via deze link.

Interviewkandidaten gezocht

Bent u huisarts, huisarts in opleiding, doktersassistente, POH, triagist, physician assistant, praktijkmanager, back-office medewerker of in een andere functie werkzaam in de huisartsenzorg? Wilt u meedoen aan een online interview van maximaal 60 minuten met een van onze onderzoekers?

We zoeken mensen van alle leeftijden, uit alle regio’s met veel en/of weinig werkervaring. Zowel mensen die moeite hebben met digitalisering (de digitale starter) als medewerkers die zichzelf als digivaardig inschatten.

Mail dan naar [email protected] of tip iemand die hier wellicht interesse in heeft.

Wij zien het wel zitten! Wij hebben een droom. Wij hopen dat iedereen straks zijn digitale gereedschap gebruikt alsof het zijn of haar tweede natuur is. We vertrouwen er op dat we daarmee de zorg verbeteren. Maar we weten dat het nog lang niet zo ver is. Daarom dagen we iedereen uit om hier aan mee te doen!