Hoe richt je beeldbellen in de zorg efficiënt en veilig in?

Er is gezocht naar IT-oplossingen om ook in coronatijd passende zorg te verlenen en de juiste diagnoses te stellen. Videobellen en -vergaderen werd ook in de zorg versneld ingevoerd en de eerste geluiden zijn positief. Zo kopte De Telegraaf op 20 augustus: ‘Beeldbellen met de patiënt heeft de toekomst’. De crisis heeft digitalisering en innovatie – om werken in de zorg makkelijker en efficiënter te maken – nog hoger op de agenda gezet.

Juiste tool voor beeldbellen

In alle sectoren, van ziekenhuizen en zorginstellingen tot GGZ en huisartsen, nam het beeldbellen dus flink toe tijdens de coronacrisis. Voor de meeste organisaties waren bestaande tools als Microsoft Teams en Zoom voldoende. Maar in de zorgsector wordt er met vertrouwelijke medische informatie gewerkt, zoals met elektronisch patiëntendossiers, en mag het dus niet zo zijn dat een derde persoon gemakkelijk die informatie kan afluisteren. De privacy van de patiënt moet gewaarborgd blijven.

Daarnaast is tijd van essentieel belang in deze sector en moet een videogesprek zonder haperingen en audio- of videoproblemen kunnen plaatsvinden. Voor deze vraagstukken bieden de meeste huidige videotools geen oplossing en is een meer op maat gemaakt instrument nodig.

Tijd efficiënter indelen

Eén van de voorbeelden is het Video Consult as a Platform. Dit platform was al in ontwikkeling voordat het coronavirus uitbrak. Want ook voor de coronacrisis was er al de realisatie dat de tijd van zorgmedewerkers efficiënter ingedeeld zou kunnen worden door de technologie.

Wereldwijd zijn er – voor zover bekend – nog geen tools die zowel zorgen voor een beveiligde omgeving, als geautomatiseerd checken of alles gereed en in goede staat was voor het videogesprek. Denk aan een werkende microfoon, webcam en een goede internetverbinding.

Op basis van samenwerking met een van de grootste ziekenhuizen in Nederland concludeerden Avit en Cisco dat dit een belangrijke vraag was vanuit de zorgsector. Avit is aan de slag gegaan met software-ontwikkeling om het antwoord op deze vraag te ontwikkelen. Door Covid-19 werd deze vraag alleen nog groter.

De pre-consult check

het platform pakt twee aspecten aan die uniek zijn voor de zorg. Voordat een patiënt in gesprek gaat met zijn zorgverlener, komt men via een persoonlijke link in een persoonlijke wachtkamer terecht, ook wel de pre-consult check genoemd. Net als in een normale wachtkamer kan de patiënt daar enkele tijdschriften lezen of een spelletje doen. Mocht hier behoefte aan zijn dan kan er een extra applicatie ingebouwd worden waarbij patiënten bijvoorbeeld al wat informatie over hun aandoening of behandeling kunnen lezen. Zo voorkom je dat de patiënt verzand raakt in zijn of haar zoektocht naar informatie op Google. Daarnaast zal een teller aangeven hoelang diegene nog op zijn afspraak moet wachten, zodat men precies weet waar hij aan toe is.

Tijdens deze pre-consult check, wordt de software automatisch nagelopen of alles naar behoeven werkt om een digitaal consult te starten. Is de internetverbinding voldoende? Werken de microfoon en de camera? Als alle seinen op groen staan dan kan de dienstdoende arts met één druk op de knop het consult starten. Er gaat dan geen tijd verloren.

De beste zorg

Dat er nog stappen te zetten zijn in de digitalisering van de zorg is duidelijk. En dat terwijl softwareontwikkeling de zorg naar een nieuw niveau kan tillen. Door processen te automatiseren, kan er meer tijd gestoken worden in het daadwerkelijk zorgen. Want de videoconsulten betekenen niet dat de fysieke consulten overbodig worden, integendeel. Voor sommige klachten is het beter om een fysiek consult te houden of is sommige gevallen moet het eerste consult op locatie plaatsvinden.

Maar door waar mogelijk consulten te digitaliseren, levert dit artsen veel tijd op en wordt die tijd ook nog eens efficiënter ingestoken. Onder meer, maar zeker niet alleen, bovengenoemd initiatief op het gebied van beeldbellen kan een mooie eerste stap zijn voor betere, meer efficiënte zorg.