Nathalies hart klopt voor innovatie!

We trappen de videoreeks af met Nathalie van de Louw (links op de foto hierboven). Zij is als innovatie-manager verantwoordelijk voor het aandachtsgebied digitale zinnige zorg. Ze is trots op de implementatie en opschaling van innovatie op het gebied van telemonitoring in samenwerking met de partners uit het Netwerk Zinnige Zorg. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is binnen het Netwerk als partner echt een koploper op het gebied van telemonitoring.

Onlangs noemde minister Hugo de Jonge het CWZ een lichtend voorbeeld op het gebied van telemonitoring. Het CWZ zet onder andere telemonitoring in de reguliere zorg in, als onderdeel van de strategie voor hun toekomstige hybride ziekenhuisorganisatie.

Nathalie, waarom vind je telemonitoring zo’n belangrijk initiatief?

“Het afgelopen jaar is er een versnelling gekomen op het gebied van telemonitoring door het coronavirus. Patiënten kunnen door telemonitoring veel sneller naar huis en op afstand kijkt een zorgprofessional mee. Voorheen kwam een patiënt bijvoorbeeld drie keer per jaar naar het ziekenhuis en nu kijkt er continue iemand met je mee. De patiënt heeft meer regie en verslechtert minder snel, waardoor de patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis moet of zelfs niet opgenomen hoeft te worden.”

“Wat ik echt heel erg mooi vind, is dat partners binnen het Netwerk regelmatig aan mij teruggeven dat zij van patiënten horen dat er soms aan het begin van de behandeling twijfels zijn over telemonitoring, maar dat patiënten er juist nu heel veel voordelen van inzien. Ze vinden het een prettige gedachte dat ze een achterwacht hebben in het ziekenhuis die meekijkt en hen mee in de gaten houd. Dit stelt hen gerust en daardoor voelen zij zich veiliger wat bijdraagt aan de levenskwaliteit van patiënten. Dat ik daar een bijdrage aan mag leveren, daar krijg ik veel energie van.”

Hoe kijk je tegen de samenwerking met het CWZ aan?

“CWZ staat er als koploper echt open voor om hun kennis op het gebied van de implementatie en versnelling van telemonitoring te delen met de collega ziekenhuizen, GGZ- en VVT-instellingen (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg) die deel uitmaken van het Netwerk Zinnige Zorg. Zelf maken wij als Coöperatie VGZ ook onderdeel uit van dit netwerk.”

“Ook staat het CWZ open voor de input en learnings van anderen, waardoor de kwaliteit van de telemonitoring telkens wordt verbeterd en zorgprofessionals nog efficiënter ingezet kunnen worden. Het gezamenlijk van – en met- elkaar leren binnen het Netwerk Zinnige Zorg is hierin echt enorm waardevol. Veel zorgaanbieders lopen tegen dezelfde uitdagingen aan en hoe mooi is het dan als het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden?”

